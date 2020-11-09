Назначение экс-министра Якушева усилило позиции Сергея Собянина

Назначение Владимира Якушева полпредом президента в УрФО усилила позиции мэра Москвы Сергея Собянина на Урале. Таким мнением с URA.RU поделился глава Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко. Якушев был переведен на должность полпреда с поста министра строительства России 9 ноября.
«Лично для Якушева это понижение, но серьезное усиление группы Собянина на Урале. На него[Собянина] и так ориентированы главы ХМАО, Свердловской, Тюменской и Курганской областей. Сейчас еще и полпред», — отметил эксперт.
Минченко не согласился, что уход Якушева, считающегося креатурой Собянина, с поста министра ослабил позиции мэра Москвы в федеральном правительстве. «В целом группа Собянина не ослабла, поскольку вместо Якушева планируется назначить [в Минстрой РФ Ирека] Файзуллина, входящего в его орбиту», — сказал глава РАСО.
Получить оперативный комментарий в пресс-службе Якушева не удалось. Агентство направило запрос, ответ на который на момент публикации не поступил.
9 ноября в кабмине РФ произошел ряд отставок. Кроме Якушева, своих постов лишись глава Минтранса Евгений Дитрих и глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
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