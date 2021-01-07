В РПЦ вакцинацию назвали единственным средством борьбы с эпидемией Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 8 января, — 398-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 314-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 917 593, достигнув отметки в 88 416 071. Выздороветь из них удалось 62 397 528 пациентам (+547 718 за сутки). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 904 931 человек (+17 180).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 22 099 694 американцев. Следом идут Индия (10 414 044) и Бразилия (7 961 673). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 3 332 142.

Вакцина и лекарство

Инфекционист Александр Чепурнов в интервью URA.RU назвал идеальный момент для вакцинации от коронавируса. Но чтобы его определить, нужно будет следить за уровнем антител.

Привиться от коронавируса всех, кто не имеет противопоказаний призвал митрополит Волоколамский Иларион. По его словам, вакцинация — единственное средство справиться с пандемией.

Телеведущая, врач Елена Малышева ответила в своем Instagram на несколько ключевых вопросов по поводу российской вакцины от коронавируса «Спутник V». К примеру, она подойдет людям, которым противопоказаны вакцины от большинства других болезней.

У некоторых пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию даже в легкой форме, потом проявляются признаки хронического заболевания . К такому выводу пришли авторы международного исследования, изучавшие процесс восстановления пациентов после COVID-19.

Коронавирус в России

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 за последние сутки в России выявлено 23 541 новый случай коронавируса. Жертвами вируса стали 506 человек, полностью излечились — 23 729. С начала эпидемии в РФ зафиксировано 3 332 142 заболевших. Из них жертвами COVID-19 стали 60 457 человек, вылечиться удалось 2 709 452 инфицированным.

Россия переживает пандемию едва ли не хуже всех развитых стран мира, заявил независимый демограф Алексей Ракша. Прирост общей смертности в стране в 2020 году он оценил в 300-320 тысяч человек — это на 15% выше, чем в предыдущие годы.

Минздрав РФ прокомментировал слухи о том, что за рубеж россиян будут выпускать только при наличии COVID-паспортов. Говорят, подтверждений этому пока нет, а сфера применения сертификатов вакцинации еще обсуждается.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что британский штамм COVID-19 россиянам не опасен. По его словам, мутации вируса не вызывают глобальных опасений у специалистов.

Коронавирус в мире

В Норвегии умер уже третий человек, незадолго до этого привившийся от коронавируса. Власти выясняют, связана ли трагедия с вакциной.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок допустил, что повторять вакцинацию от коронавируса придется каждые шесть месяцев. Повторные прививки понадобятся, поскольку неизвестно, как долго вакцина может обеспечивать защиту.

Директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что новый штамм коронавируса обнаружен в 22 европейских странах. Со временем он может заменить другие мутации, добавил представитель ВОЗ.

Жесткий карантин из-за коронавируса начал действовать на Украине. В соответствии с решением украинских властей локдаун вводится в стране с 8 по 24 января.