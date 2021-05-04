В Центробанке ждут нового удара по российской экономике

Банк России опасается ухудшения эпидситуации в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Существенно повлиять на восстановление экономики может очередное ухудшение эпидситуации в стране. В Центробанке не исключают такого развития событий.

«Все еще возможно ухудшение эпидемической обстановки, которое может существенно повлиять на экономические процессы. Однако и в мировой, и в российской экономике пандемия уже играет менее значимую роль по сравнению с серединой или даже концом 2020 года», — пояснили в ЦБ ТАСС.

Центробанк вносит ухудшение ситуации с коронавирусом в риски. В обновленном докладе регулятора о денежно-кредитной политике прописаны продолжающееся распространение болезни и возможное появление мутаций вируса.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет в России будет достигнут к осени этого года, пишет RT. По заявлению министра здравоохранения страны Михаила Мурашко, минимальным порогом для формирования популяционного иммунитета вакцинироваться должны почти 70 миллионов россиян, уточняет «Национальная служба новостей». Однако по заявлению заведующего отделением НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского, коллективный иммунитет будет достигнут к осени также за счет большого числа переболевших россиян.