Власти России заявили о развитии нового типа вооружения

Юрий Борисов назвал беспилотники трендом в вооружении Фото: Анна Майорова © URA.RU

У Вооруженных сил России есть все типы беспилотных аппаратов, в этом направлении ведется активная работа. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Мы имеем полный набор, весь типаж беспилотных летательных аппаратов, беспилотных сухопутных, надводно-подводных средств. Работа в этом направлении ведется очень интенсивно. Это очень устойчивый тренд, это будущее развития вооруженных сил», — сказал Юрий Борисов в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1». По его словам, России есть чем гордиться. За последние 10 лет ситуация кардинально изменилась, сказал Борисов.

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил уровень военной безопасности России. Разработка передового вооружения помогла обеспечить высокий уровень военной безопасности страны на долгие годы и даже десятилетия, сказал глава России. По его словам, создание вооружения, не имеющего аналогов, стало прорывом в области военных технологий.