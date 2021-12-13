СК РФ предложил запретить Рашкину охотиться на время следствия

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Встреча с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным у Администрации Президента. Москва, рашкин валерий
СК РФ хочет также запретить депутату пользоваться средствами связи Фото:
новость из сюжета
Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте

Следственный комитет России выступил с просьбой запретить охотиться депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину на время расследования. Кроме охоты, СК РФ хочет запретить Рашкину покидать место жительства в ночное время.

«Следствие ходатайствует о наложении следующих запретов: посещать охотничьи угодья, отправлять и получить корреспонденцию, использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями по уголовному делу и иными фигурантами уголовного дела, а также покидать место жительство без письменного разрешения следователя с 23.00 до 07.00», — приводят слова пресс-службы Басманного суда Москвы РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Валерию Рашкину предъявили обвинение в незаконной охоте. Уголовное дело против депутата было возбуждено после незаконной охоты на лося. Парламентарии лишили депутата от КПРФ депутатской неприкосновенности, после чего Валерий Рашкин подал иск в суд против Госдумы и председателя думской комиссии по этике Отари Аршбе.

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Следственный комитет России выступил с просьбой запретить охотиться депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину на время расследования. Кроме охоты, СК РФ хочет запретить Рашкину покидать место жительства в ночное время. «Следствие ходатайствует о наложении следующих запретов: посещать охотничьи угодья, отправлять и получить корреспонденцию, использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями по уголовному делу и иными фигурантами уголовного дела, а также покидать место жительство без письменного разрешения следователя с 23.00 до 07.00», — приводят слова пресс-службы Басманного суда Москвы РИА «Новости». Ранее сообщалось, что Валерию Рашкину предъявили обвинение в незаконной охоте. Уголовное дело против депутата было возбуждено после незаконной охоты на лося. Парламентарии лишили депутата от КПРФ депутатской неприкосновенности, после чего Валерий Рашкин подал иск в суд против Госдумы и председателя думской комиссии по этике Отари Аршбе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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