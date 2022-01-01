Пользователи соцсетей просят астроид Апофис быстрее лететь к ЗемлеФото: Роскосмос
Пользователей социальных сетей обрадовало приближение к Земле опасного астероида Апофис. Ранее об этом предупредили во ВНИИ ГОЧС (входит в структуру МЧС). Предположительно, астероид приблизится к планете в апреле 2029 года. Пользователи соцсетей просят космический объект лететь быстрее и надеются, что он не промахнется мимо Земли.
Апофис подлетит к земле 13 апреля 2029 года. По данным МЧС, при столкновении с Землей он высвободит энергию в 1 717 мегатонн — это в 30 раз больше, чем выделилось после взрыва мощнейшей советской термоядерной бомбы, который произошел в 1961 году. При этом он вряд ли разрушит планету. Как ранее рассказал URA.RU директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович, на это способны метеориты размером в километр.
Пользователей социальных сетей обрадовало приближение к Земле опасного астероида Апофис. Ранее об этом предупредили во ВНИИ ГОЧС (входит в структуру МЧС). Предположительно, астероид приблизится к планете в апреле 2029 года. Пользователи соцсетей просят космический объект лететь быстрее и надеются, что он не промахнется мимо Земли. Апофис подлетит к земле 13 апреля 2029 года. По данным МЧС, при столкновении с Землей он высвободит энергию в 1 717 мегатонн — это в 30 раз больше, чем выделилось после взрыва мощнейшей советской термоядерной бомбы, который произошел в 1961 году. При этом он вряд ли разрушит планету. Как ранее рассказал URA.RU директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович, на это способны метеориты размером в километр.