01 января 2022

В соцсетях обрадовались приближению опасного астероида к Земле. «Снимаем маски, надеваем каски»

© Служба новостей «URA.RU»
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Роскосмос, космос, спутник, планета земля
Пользователи соцсетей просят астроид Апофис быстрее лететь к Земле Фото:

Пользователей социальных сетей обрадовало приближение к Земле опасного астероида Апофис. Ранее об этом предупредили во ВНИИ ГОЧС (входит в структуру МЧС). Предположительно, астероид приблизится к планете в апреле 2029 года. Пользователи соцсетей просят космический объект лететь быстрее и надеются, что он не промахнется мимо Земли.

Апофис подлетит к земле 13 апреля 2029 года. По данным МЧС, при столкновении с Землей он высвободит энергию в 1 717 мегатонн — это в 30 раз больше, чем выделилось после взрыва мощнейшей советской термоядерной бомбы, который произошел в 1961 году. При этом он вряд ли разрушит планету. Как ранее рассказал URA.RU директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович, на это способны метеориты размером в километр.

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Пользователей социальных сетей обрадовало приближение к Земле опасного астероида Апофис. Ранее об этом предупредили во ВНИИ ГОЧС (входит в структуру МЧС). Предположительно, астероид приблизится к планете в апреле 2029 года. Пользователи соцсетей просят космический объект лететь быстрее и надеются, что он не промахнется мимо Земли. Апофис подлетит к земле 13 апреля 2029 года. По данным МЧС, при столкновении с Землей он высвободит энергию в 1 717 мегатонн — это в 30 раз больше, чем выделилось после взрыва мощнейшей советской термоядерной бомбы, который произошел в 1961 году. При этом он вряд ли разрушит планету. Как ранее рассказал URA.RU директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович, на это способны метеориты размером в километр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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