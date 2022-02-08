08 февраля 2022

В Екатеринбурге внедорожник сбил подростка на пешеходном переходе

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Красноярска, пешеходный переход, почта россии
В результате ДТП пострадал 15-летний подросток Фото:

В Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого пострадали пешеходы на остановке. Об этом сообщают в отделении пропаганды ОГИБДД УМДВД России по Екатеринбургу.

«По предварительной информации 8 февраля 2022 г. в 21:45 водитель автомашины „Лада GAB 320“ при пересечении перекрестка ул. Сулимова-Менделеева на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомашиной „Рено SR“, которая совершала левый поворот на ул. Менделеева. В результате столкновения автомашину „Лада Gab“ отбросило на тротуар с последующим наездом на пешехода» — сообщили в отделении пропаганды г. Екатеринбурга.

На данный момент известно, что пострадал подросток — 15-летний подросток. Его доставили в Детскую городскую клиническую больницу № 9 с черепно-мозговой травмой и ушибами обоих предплечий. «Ладой Gab» управлял 23-летний мужчина, имеющий стаж управление транспортными средствами порядка семи месяцев. За это время от привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД РФ 4 раза.

Сотрудникам полиции молодой человек пояснил, что он выехал на перекресток на желтый мигающий сигнал светофора и увидел встречную автомашину, водитель которой совершал поворот налево. Водитель принял экстренное торможение, но столкновения и наезда на пешехода избежать не удалось. На месте происшествия сотрудники ГИБДД уже провели замеры, составили процессуальные документы, установили личности участников происшествия и обстоятельства.

Автомашину «Лада Gab» отбросило на тротуар с последующим наездом на пешехода
Фото:
Водитель машины «Рено SR» до столкновения хотел повернуть налево на ул. Менделеева
Фото:

В Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого пострадали пешеходы на остановке. Об этом сообщают в отделении пропаганды ОГИБДД УМДВД России по Екатеринбургу. «По предварительной информации 8 февраля 2022 г. в 21:45 водитель автомашины „Лада GAB 320“ при пересечении перекрестка ул. Сулимова-Менделеева на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомашиной „Рено SR“, которая совершала левый поворот на ул. Менделеева. В результате столкновения автомашину „Лада Gab“ отбросило на тротуар с последующим наездом на пешехода» — сообщили в отделении пропаганды г. Екатеринбурга. На данный момент известно, что пострадал подросток — 15-летний подросток. Его доставили в Детскую городскую клиническую больницу № 9 с черепно-мозговой травмой и ушибами обоих предплечий. «Ладой Gab» управлял 23-летний мужчина, имеющий стаж управление транспортными средствами порядка семи месяцев. За это время от привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД РФ 4 раза. Сотрудникам полиции молодой человек пояснил, что он выехал на перекресток на желтый мигающий сигнал светофора и увидел встречную автомашину, водитель которой совершал поворот налево. Водитель принял экстренное торможение, но столкновения и наезда на пешехода избежать не удалось. На месте происшествия сотрудники ГИБДД уже провели замеры, составили процессуальные документы, установили личности участников происшествия и обстоятельства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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