Вассерман призвал включить территории Украины в состав России

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Анатолий Вассерман на встрече с читателями в
Анатолий Вассерман требует ликвидировать независимость Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман призвал ликвидировать независимость Украины после окончания российской спецоперации. По мнению, необходимо включить ее территории в состав РФ.

«В результате нынешней операции должно быть полностью ликвидировано все способное называться „независимой Украиной“. Все эти земли должны быть включены в состав Российской Федерации», — заявил Вассерман порталу «Украина.ру».

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу и призвана спасти жителей республик от многолетнего геноцида. Глава государства отметил, на Украине специально выращивали «неонацистскую поросль», и столкновение с Москвой было неизбежно. Путин дал понять, что Россия не будет затягивать спецоперацию на Украине. Он также обозначил, что оккупация Украины в планы РФ не входит.

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Депутат Госдумы Анатолий Вассерман призвал ликвидировать независимость Украины после окончания российской спецоперации. По мнению, необходимо включить ее территории в состав РФ. «В результате нынешней операции должно быть полностью ликвидировано все способное называться „независимой Украиной“. Все эти земли должны быть включены в состав Российской Федерации», — заявил Вассерман порталу «Украина.ру». Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу и призвана спасти жителей республик от многолетнего геноцида. Глава государства отметил, на Украине специально выращивали «неонацистскую поросль», и столкновение с Москвой было неизбежно. Путин дал понять, что Россия не будет затягивать спецоперацию на Украине. Он также обозначил, что оккупация Украины в планы РФ не входит.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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