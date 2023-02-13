Украинские уклонисты сбегали от призыва через благотворительный фонд

13 февраля 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

Уклонисты выезжали за пределы Украины по поддельным документам Фото: Официальный сайт президента Украины Правоохранители задержали в Киевской области главу благотворительного фонда, который организовал нелегальную переправку за границу мужчин призывного возраста под видом волонтеров. Об этом сообщили в офисе генпрокурора Украины. «Сообщено о подозрении руководителю благотворительного фонда по факту незаконной переправки лиц через государственную границу», — говорится в telegram-канале ведомства. Там добавили, что подозреваемый для переправки уклонистов через границу за денежное вознаграждение в размере 7,5 тысяч долларов специально организовал для этих целей благотворительный фонд. Уклонисты выезжали за пределы Украины по поддельным документам, якобы они являются волонтерами, уточнили в ведомстве. Ранее на Украине задержали жителя Буковины, который также переправлял мужчин призывного возраста в Румынию за денежное вознаграждение. В украинском законодательстве до 19 февраля 2023 года действует запрет на выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на время действия военного положения.

Правоохранители задержали в Киевской области главу благотворительного фонда, который организовал нелегальную переправку за границу мужчин призывного возраста под видом волонтеров. Об этом сообщили в офисе генпрокурора Украины. «Сообщено о подозрении руководителю благотворительного фонда по факту незаконной переправки лиц через государственную границу», — говорится в telegram-канале ведомства. Там добавили, что подозреваемый для переправки уклонистов через границу за денежное вознаграждение в размере 7,5 тысяч долларов специально организовал для этих целей благотворительный фонд. Уклонисты выезжали за пределы Украины по поддельным документам, якобы они являются волонтерами, уточнили в ведомстве. Ранее на Украине задержали жителя Буковины, который также переправлял мужчин призывного возраста в Румынию за денежное вознаграждение. В украинском законодательстве до 19 февраля 2023 года действует запрет на выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на время действия военного положения.