«РВ»: ВСУ атаковали российские позиции под Угледаром

04 мая 2023 в 22:16 Размер текста - 17 +

ВСУ провели разведку боем под Угледаром Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия с применением артиллерии и техники атаковала российские позиции под Угледаром. Несмотря на интенсивность боев, называть это началом украинского контрнаступления нельзя, заявляют военкоры. «Враг интенсивно бил артиллерией, отправил боевиков и технику в сторону наших позиций в районе Никольского и Павловки под Угледаром, наши встретили их огнем», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что данные действия являлись лишь разведкой боем, а не началом контрнаступления ВСУ. Также не соответствует действительности информация о переходе части территории под контроль украинской армии, пишут военкоры. Ранее старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин заявил, что Угледар станет тем направлением, где ВСУ могут нанести отвлекающий удар. Только после этого украинская армия начнет основное контрнаступление на других участках фронта.

Украинская армия с применением артиллерии и техники атаковала российские позиции под Угледаром. Несмотря на интенсивность боев, называть это началом украинского контрнаступления нельзя, заявляют военкоры. «Враг интенсивно бил артиллерией, отправил боевиков и технику в сторону наших позиций в районе Никольского и Павловки под Угледаром, наши встретили их огнем», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что данные действия являлись лишь разведкой боем, а не началом контрнаступления ВСУ. Также не соответствует действительности информация о переходе части территории под контроль украинской армии, пишут военкоры. Ранее старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин заявил, что Угледар станет тем направлением, где ВСУ могут нанести отвлекающий удар. Только после этого украинская армия начнет основное контрнаступление на других участках фронта.