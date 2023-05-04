«РВ»: ВСУ атаковали российские позиции под Угледаром

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ВСУ провели разведку боем под Угледаром Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия с применением артиллерии и техники атаковала российские позиции под Угледаром. Несмотря на интенсивность боев, называть это началом украинского контрнаступления нельзя, заявляют военкоры.

«Враг интенсивно бил артиллерией, отправил боевиков и технику в сторону наших позиций в районе Никольского и Павловки под Угледаром, наши встретили их огнем», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что данные действия являлись лишь разведкой боем, а не началом контрнаступления ВСУ. Также не соответствует действительности информация о переходе части территории под контроль украинской армии, пишут военкоры.

Ранее старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин заявил, что Угледар станет тем направлением, где ВСУ могут нанести отвлекающий удар. Только после этого украинская армия начнет основное контрнаступление на других участках фронта.

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Украинская армия с применением артиллерии и техники атаковала российские позиции под Угледаром. Несмотря на интенсивность боев, называть это началом украинского контрнаступления нельзя, заявляют военкоры. «Враг интенсивно бил артиллерией, отправил боевиков и технику в сторону наших позиций в районе Никольского и Павловки под Угледаром, наши встретили их огнем», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что данные действия являлись лишь разведкой боем, а не началом контрнаступления ВСУ. Также не соответствует действительности информация о переходе части территории под контроль украинской армии, пишут военкоры. Ранее старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин заявил, что Угледар станет тем направлением, где ВСУ могут нанести отвлекающий удар. Только после этого украинская армия начнет основное контрнаступление на других участках фронта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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