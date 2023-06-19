Правительство РФ намерено отложить строительство Северного широтного хода

19 июня 2023 в 05:35 Размер текста - 17 +

Правительство может отложить стройку до 2027 года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Строительство железнодорожного Северного широтного хода (СШХ — строящаяся железная дорога в Ямало-Ненецком автономном округе протяженностью 707 километров) может быть вновь перенесено на 2027—2031 годы. Об этом говорится в проекте доклада, которое Министерство транспорта РФ направило президенту РФ Владимиру Путину. Причина заключается в том, что источники финансирования до сих пор не определены, а решение о выделении средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на строительство моста через Обь (ключевая часть проекта) не принято, передает « Коммерсант » выдержку из документа. Уточняется, что в инвестпрограмме ОАО РЖД на 2023 год и проекте инвестпрограммы на 2024—2026 годы необходимые средства на СШХ не заложены. В связи с этим ОАО РЖД предложило перенести проект на некоторое время вперед. В конце прошлого года Владимир Путин отметил важность строительства мегапроекта. Северный широтный ход является одной из главных задач по развитию Сибири, подчеркнул глава государства. Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев отметил необходимость продолжать продвигать СШХ на всех уровнях. В апреле губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что у властей ЯНАО есть понимание как решить и реализовать все инженерные вопросы, связанные со строительством железной дороги. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Строительство железнодорожного Северного широтного хода (СШХ — строящаяся железная дорога в Ямало-Ненецком автономном округе протяженностью 707 километров) может быть вновь перенесено на 2027—2031 годы. Об этом говорится в проекте доклада, которое Министерство транспорта РФ направило президенту РФ Владимиру Путину. Причина заключается в том, что источники финансирования до сих пор не определены, а решение о выделении средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на строительство моста через Обь (ключевая часть проекта) не принято, передает «Коммерсант» выдержку из документа. Уточняется, что в инвестпрограмме ОАО РЖД на 2023 год и проекте инвестпрограммы на 2024—2026 годы необходимые средства на СШХ не заложены. В связи с этим ОАО РЖД предложило перенести проект на некоторое время вперед. В конце прошлого года Владимир Путин отметил важность строительства мегапроекта. Северный широтный ход является одной из главных задач по развитию Сибири, подчеркнул глава государства. Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев отметил необходимость продолжать продвигать СШХ на всех уровнях. В апреле губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что у властей ЯНАО есть понимание как решить и реализовать все инженерные вопросы, связанные со строительством железной дороги.