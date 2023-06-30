Как отдыхаем в июле-2023: выходные и праздничные дни, календарь

В июле 2023 года отпускники получат одни из самых крупных выплат

30 июня 2023 в 21:40 Размер текста - 17 +

В июле 2023 года россияне будут отдыхать десять дней Фото: Размик Закарян © URA.RU В июле 2023 года россияне при пятидневной рабочей неделе будут работать 21 день. URA.RU приводит информацию, когда россияне смогут отдохнуть в июле. Если на этот месяц приходится отпуск, то отдыхающий может получить одни из самых крупных выплат. В июле нет государственных праздников, благодаря которым были бы дополнительные нерабочие дни. Однако в месяце будет много профессиональных праздников. Профессиональные праздники в июле 1 июля — День ветеранов боевых действий

8 июля — День зенитно-ракетных войск Вооруженных сил РФ

17 июля — День металлурга

23 июля — День работника торговли

25 июля — День сотрудника органов следствия РФ

29 июля — День системного администратора

31 июля — День Военно-морского флота. 8 июля также празднуют День Петра и Февронии, другое название праздника — День семьи, любви и верности, который считается в России западной альтернативой Дня всех влюбленных. В 2022 году праздник получил официальный статус. Специального выходного в этот день не предполагается, однако разговоры об объявлении 8 июля выходным днем ведутся. Официальные выходные в июле В июле будет много выходных дней. Отдыхать можно 1 и 2, 8 и 9, 15 и 16, 22 и 23, 29 и 30 июля. Календарь URA.RU При пятидневной рабочей неделе, россияне будут работать 21 день, а отдыхать 10. Однако если график два через два или другой, то выходные могут не совпадать. Рабочий день в случае, если смена выпадает на официальный выходной, в двойном размере при подобном графике не оплачивается. Когда выгодно взять отпуск в июле Отпуск выгодно брать в случае, когда рабочих дней в месяце больше, чем выходных. Отпускных придет больше. В июле рабочих дней 21, в августе 23. Поэтому в эти два месяца отпуск брать выгоднее. В июле придет одна из самых крупных выплат за отпуск. Заявление на оформление отдыха нужно подавать за две недели. Отпускные приходят не позднее чем за три рабочих дня до начала отпуска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В июле 2023 года россияне при пятидневной рабочей неделе будут работать 21 день. URA.RU приводит информацию, когда россияне смогут отдохнуть в июле. Если на этот месяц приходится отпуск, то отдыхающий может получить одни из самых крупных выплат. В июле нет государственных праздников, благодаря которым были бы дополнительные нерабочие дни. Однако в месяце будет много профессиональных праздников. 8 июля также празднуют День Петра и Февронии, другое название праздника — День семьи, любви и верности, который считается в России западной альтернативой Дня всех влюбленных. В 2022 году праздник получил официальный статус. Специального выходного в этот день не предполагается, однако разговоры об объявлении 8 июля выходным днем ведутся. В июле будет много выходных дней. Отдыхать можно 1 и 2, 8 и 9, 15 и 16, 22 и 23, 29 и 30 июля. При пятидневной рабочей неделе, россияне будут работать 21 день, а отдыхать 10. Однако если график два через два или другой, то выходные могут не совпадать. Рабочий день в случае, если смена выпадает на официальный выходной, в двойном размере при подобном графике не оплачивается. Отпуск выгодно брать в случае, когда рабочих дней в месяце больше, чем выходных. Отпускных придет больше. В июле рабочих дней 21, в августе 23. Поэтому в эти два месяца отпуск брать выгоднее. В июле придет одна из самых крупных выплат за отпуск. Заявление на оформление отдыха нужно подавать за две недели. Отпускные приходят не позднее чем за три рабочих дня до начала отпуска.