FT: украинский корабль смог покинуть Одессу после окончания зерновой сделки 19 сентября 2023 в 23:33 Размер текста - 17 + Украина отправляет зерно по морскому пути из порта Одессы Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Украинский зерновоз покинул 19 сентября порт под Одессой, несмотря на выход России из зерновой сделки. Об этом сообщили в британской прессе. «Судно Resilient Africa с 3000 тоннами пшеницы вышло из порта Черноморск и направляется в сторону Босфора», — пишет FT . Корабль стал первым после выхода России из зерновой сделки. По данным издания, еще один зерновоз готовится отплыть в Египет. В настоящее время Украина экспортирует большую часть зерна на автомобильном и железнодорожном транспорте. Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что возможности для возвращения к зерновой сделке в настоящее время нет, пишет MK.RU. США и их союзники уже нарастили объемы ввоза украинского зерна на 800%. Украинский зерновоз покинул 19 сентября порт под Одессой, несмотря на выход России из зерновой сделки. Об этом сообщили в британской прессе. «Судно Resilient Africa с 3000 тоннами пшеницы вышло из порта Черноморск и направляется в сторону Босфора», — пишет FT. Корабль стал первым после выхода России из зерновой сделки. По данным издания, еще один зерновоз готовится отплыть в Египет. В настоящее время Украина экспортирует большую часть зерна на автомобильном и железнодорожном транспорте. Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что возможности для возвращения к зерновой сделке в настоящее время нет, пишет MK.RU. США и их союзники уже нарастили объемы ввоза украинского зерна на 800%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям