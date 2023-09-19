19 сентября 2023

FT: украинский корабль смог покинуть Одессу после окончания зерновой сделки

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Украина отправляет зерно по морскому пути из порта Одессы Фото:
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Украинский зерновоз покинул 19 сентября порт под Одессой, несмотря на выход России из зерновой сделки. Об этом сообщили в британской прессе.

«Судно Resilient Africa с 3000 тоннами пшеницы вышло из порта Черноморск и направляется в сторону Босфора», — пишет FT. Корабль стал первым после выхода России из зерновой сделки.

По данным издания, еще один зерновоз готовится отплыть в Египет. В настоящее время Украина экспортирует большую часть зерна на автомобильном и железнодорожном транспорте.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что возможности для возвращения к зерновой сделке в настоящее время нет, пишет MK.RU. США и их союзники уже нарастили объемы ввоза украинского зерна на 800%.

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Украинский зерновоз покинул 19 сентября порт под Одессой, несмотря на выход России из зерновой сделки. Об этом сообщили в британской прессе. «Судно Resilient Africa с 3000 тоннами пшеницы вышло из порта Черноморск и направляется в сторону Босфора», — пишет FT. Корабль стал первым после выхода России из зерновой сделки. По данным издания, еще один зерновоз готовится отплыть в Египет. В настоящее время Украина экспортирует большую часть зерна на автомобильном и железнодорожном транспорте. Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что возможности для возвращения к зерновой сделке в настоящее время нет, пишет MK.RU. США и их союзники уже нарастили объемы ввоза украинского зерна на 800%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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