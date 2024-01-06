В штаб Путина поступили подписи из 25 регионов

В Центральный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина поступили подписи в его поддержку из 25 регионов страны. Подписи поступили в штаб в Гостином дворе.
«Подписные листы поступили из Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Крыма, Северной Осетии — Алании и Чеченской Республики», — передает корреспондент ТАСС. Кроме того, Путина поддержали Вологодская, Ростовская, Астраханская, Свердловская, Тюменская, Курганская и Челябинская области, а также Севастополь, ХМАО, ЯНАО, Краснодарский и Ставропольский края. Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР тоже прислали свои подписи.
Днем ранее в избирательный штаб Путина пришли подписи с поддержкой из Москвы и других 19 российских регионов. Сообщалось, что на следующей неделе их подсчитают и огласят промежуточные итоги, пишет Общественное телевидение России.
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