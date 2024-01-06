Политика Выборы В штаб Путина поступили подписи из 25 регионов 06 января 2024 в 13:30 Размер текста - 17 + Кандидатуру Владимира Путина поддержали 25 регионов России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Центральный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина поступили подписи в его поддержку из 25 регионов страны. Подписи поступили в штаб в Гостином дворе. «Подписные листы поступили из Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Крыма, Северной Осетии — Алании и Чеченской Республики», — передает корреспондент ТАСС. Кроме того, Путина поддержали Вологодская, Ростовская, Астраханская, Свердловская, Тюменская, Курганская и Челябинская области, а также Севастополь, ХМАО, ЯНАО, Краснодарский и Ставропольский края. Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР тоже прислали свои подписи. Днем ранее в избирательный штаб Путина пришли подписи с поддержкой из Москвы и других 19 российских регионов. Сообщалось, что на следующей неделе их подсчитают и огласят промежуточные итоги, пишет Общественное телевидение России. В Центральный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина поступили подписи в его поддержку из 25 регионов страны. Подписи поступили в штаб в Гостином дворе. «Подписные листы поступили из Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Крыма, Северной Осетии — Алании и Чеченской Республики», — передает корреспондент ТАСС. Кроме того, Путина поддержали Вологодская, Ростовская, Астраханская, Свердловская, Тюменская, Курганская и Челябинская области, а также Севастополь, ХМАО, ЯНАО, Краснодарский и Ставропольский края. Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР тоже прислали свои подписи. Днем ранее в избирательный штаб Путина пришли подписи с поддержкой из Москвы и других 19 российских регионов. Сообщалось, что на следующей неделе их подсчитают и огласят промежуточные итоги, пишет Общественное телевидение России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям