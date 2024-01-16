Суд запретил telegram-канал по продаже нелегального оружия

Московский суд заблокировал telegram-канал, в котором проводилась торговля оружием. Об этом говорится в решении суда.
«Суд решил административное исковое заявление удовлетворить», — говорится в решении, передает ТАСС. Отмечается, что информация канала побуждала к дистанционной покупке боевого огнестрельного оружия. На этом основании суд признал работу telegram-канала незаконным и заблокировал его.
Ранее Дзержинский суд Санкт-Петербурга запретил 10 каналов в мессенджере Telegram за публикацию материалов, которые деморализуют граждан России, а также используются для сбора и распространения персональных данных участников СВО. Отмечалось, что данные каналы содержали деморализацию граждан и военнослужащих ВС РФ.
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