Суд запретил telegram-канал по продаже нелегального оружия

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Суд в Москве запретил telegram-канал по продаже боевого огнестрельного оружия Фото:

Московский суд заблокировал telegram-канал, в котором проводилась торговля оружием. Об этом говорится в решении суда.

«Суд решил административное исковое заявление удовлетворить», — говорится в решении, передает ТАСС. Отмечается, что информация канала побуждала к дистанционной покупке боевого огнестрельного оружия. На этом основании суд признал работу telegram-канала незаконным и заблокировал его.

Ранее Дзержинский суд Санкт-Петербурга запретил 10 каналов в мессенджере Telegram за публикацию материалов, которые деморализуют граждан России, а также используются для сбора и распространения персональных данных участников СВО. Отмечалось, что данные каналы содержали деморализацию граждан и военнослужащих ВС РФ.

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Московский суд заблокировал telegram-канал, в котором проводилась торговля оружием. Об этом говорится в решении суда. «Суд решил административное исковое заявление удовлетворить», — говорится в решении, передает ТАСС. Отмечается, что информация канала побуждала к дистанционной покупке боевого огнестрельного оружия. На этом основании суд признал работу telegram-канала незаконным и заблокировал его. Ранее Дзержинский суд Санкт-Петербурга запретил 10 каналов в мессенджере Telegram за публикацию материалов, которые деморализуют граждан России, а также используются для сбора и распространения персональных данных участников СВО. Отмечалось, что данные каналы содержали деморализацию граждан и военнослужащих ВС РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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