В детсады и школы Пермского края попало поддельное сливочное масло

19 февраля 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Сливочное масло, которое поставляли в детсады и школы, содержало растительные жиры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Пермском крае в детские сады, профильные учреждения и школы попало фальсифицированное сливочное масло. В молочной продукции обнаружены растительные жиры, показала проверка, проведенная управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю. Об итогах контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в 2023 году, ведомство рассказало на своем сайте. «В ходе надзора установлена молочная продукция, фальсифицированная растительными жирами: масло сливочное крестьянское 72,5%, место отбора: МБОУ „Карагайская СОШ № 1“; масло сливочное крестьянское 72,5%, место отбора: МБДОУ „Центр развития ребенка ‚Добрянский детский сад № 15‘; масло сливочное крестьянское 72,5%, место отбора: МБОУ ‚Дивьинская средняя общеобразовательная школа‘, — отмечается в отчете Роспотребнадзора. Также фальсификат выявлен в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей и в школе №1 в Ильинском округе и гимназии № 1 в Соликамске. Изготовителями фальсификата являются ООО «РУ. МИЛК», ООО «Велда» (оба — г. Озерск, Челябинская область), ООО «Торговый Дом «Белая Ферма», (г. Екатеринбург, Свердловская обл.), ООО «Маслово село», пос. Санталовский, Тульская обл.) ООО «Рига» (Ильинский район, Пермский край), ИП Костюкович К.С. (г. Чайковский, Пермский край). Всего ведомство проверило 425 объектов, занятых производством и реализацией молока и молочных продуктов, исследовано свыше 3,6 тысяч проб молока и молочной продукции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае в детские сады, профильные учреждения и школы попало фальсифицированное сливочное масло. В молочной продукции обнаружены растительные жиры, показала проверка, проведенная управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю. Об итогах контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в 2023 году, ведомство рассказало на своем сайте. «В ходе надзора установлена молочная продукция, фальсифицированная растительными жирами: масло сливочное крестьянское 72,5%, место отбора: МБОУ „Карагайская СОШ № 1“; масло сливочное крестьянское 72,5%, место отбора: МБДОУ „Центр развития ребенка ‚Добрянский детский сад № 15‘; масло сливочное крестьянское 72,5%, место отбора: МБОУ ‚Дивьинская средняя общеобразовательная школа‘, — отмечается в отчете Роспотребнадзора. Также фальсификат выявлен в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей и в школе №1 в Ильинском округе и гимназии № 1 в Соликамске. Изготовителями фальсификата являются ООО «РУ. МИЛК», ООО «Велда» (оба — г. Озерск, Челябинская область), ООО «Торговый Дом «Белая Ферма», (г. Екатеринбург, Свердловская обл.), ООО «Маслово село», пос. Санталовский, Тульская обл.) ООО «Рига» (Ильинский район, Пермский край), ИП Костюкович К.С. (г. Чайковский, Пермский край). Всего ведомство проверило 425 объектов, занятых производством и реализацией молока и молочных продуктов, исследовано свыше 3,6 тысяч проб молока и молочной продукции.