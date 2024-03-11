Новая авиакомпания появится в Северной Осетии

11 марта 2024 в 19:23 Размер текста - 17 +

Сергей Меняйло рассказал о развитии внутреннего и международного авиасообщения в РСО-Алании Фото: Антон Григорьев © URA.RU У Республики Северная Осетия-Алания появится своя авиакомпания. В скором времени круглосуточно работающий новый терминал аэропорта во Владикавказе сможет принять рейсы по 11 новым направлениям. Об этом журналисту URA.RU рассказал глава республики Сергей Меняйло на пресс-конференции, которая прошла в ТАСС 11 марта. Новость по теме Глава Северной Осетии рассказал, как решение Путина привлекло деньги на Кавказ «У нас аэропорт стал круглосуточным и международным, сегодня реконструируем пункт пропуска, помещения бизнес-класса и многое другое. Поэтому по договоренности с двумя авиакомпаниями мы запускаем 11 новых рейсов, один из которых международный (Минск). И создадим домашнюю авиакомпания, что даст соответствующий эффект с точки зрения стоянки самолетов и их технического обслуживания», — рассказал Сергей Меняйло, отвечая на вопрос журналиста URA.RU. Как рассказал глава Северной Осетии, сейчас ведутся переговоры по строительству второй очереди аэропорта, чтобы он смог принять заявленный миллион пассажиров. Ранее сообщалось, что во Владикавказе был построен новый терминал, который на стратегической сессии особо отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

У Республики Северная Осетия-Алания появится своя авиакомпания. В скором времени круглосуточно работающий новый терминал аэропорта во Владикавказе сможет принять рейсы по 11 новым направлениям. Об этом журналисту URA.RU рассказал глава республики Сергей Меняйло на пресс-конференции, которая прошла в ТАСС 11 марта. «У нас аэропорт стал круглосуточным и международным, сегодня реконструируем пункт пропуска, помещения бизнес-класса и многое другое. Поэтому по договоренности с двумя авиакомпаниями мы запускаем 11 новых рейсов, один из которых международный (Минск). И создадим домашнюю авиакомпания, что даст соответствующий эффект с точки зрения стоянки самолетов и их технического обслуживания», — рассказал Сергей Меняйло, отвечая на вопрос журналиста URA.RU. Как рассказал глава Северной Осетии, сейчас ведутся переговоры по строительству второй очереди аэропорта, чтобы он смог принять заявленный миллион пассажиров. Ранее сообщалось, что во Владикавказе был построен новый терминал, который на стратегической сессии особо отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.