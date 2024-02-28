Глава Северной Осетии рассказал, как решение Путина привлекло деньги на Кавказ

Северная Осетия привлекла 31 млрд инвестиций, реализуя поручение президента

28 февраля 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Сергей Меняйло рассказал URA.RU о реализуемых в Северной Осетии инвестпроектах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Взаимодействие Северной Осетии-Алании с вице-премьером Александром Новаком, курирующим Северо-Кавказский Федеральный округ (СКФО), позволило республике за 2,5 года привлечь в регион более 31 млрд рублей инвестиций. Об этом глава РСО-Алания Сергей Меняйло рассказал URA.RU после прошедшей накануне стратегической сессии о результатах работы вице-премьеров кураторами федеральных округов. Мероприятие было посвящено промежуточным итогам внедрения кураторства вице-премьеров над федеральными округами. Идею новой модели управления озвучил президент РФ Владимир Путин в 2021 году в ходе «прямой линии». В июле того же года премьер-министр РФ Михаил Мишустин доложил о реализации поручения и назначения своих замов ответственными за каждый федеральный округ. «По нашим совместным проектам (с Новаком — прим. URA.RU) в республике создано около 1,5 тысячи рабочих мест, а в экономику инвестировано более 31 млрд рублей. В 2023 году Северная Осетия заняла 13-е место среди 89 субъектов РФ в рейтинге инвестпривлекательности Агентства стратегических инициатив», — рассказал Сергей Меняйло. Регион впервые попал в верхние строчки рейтинга АСИ уже после начала реформы в 2022 году, заняв в нем 14-ю строчку. По словам Меняйло, в республике активно реализуются крупные инвестпроекты, такие, как: предприятие по производству кормов, завод по камнеобработке, сад «Казачий хутор, «Алания парк», курорт «Мамисон», и отдельно отмеченный премьером новый терминал аэропорта Владикавказа. «Алгоритм, когда в ведении зампредов российского правительства находятся федеральные округа, себя показал с отличной стороны: создаются условия для бизнеса, оперативно прорабатывается федеральная поддержка по важным для региона направлениям», — добавил Меняйло. Новак, ответственный за топливно-энергетический комплекс, был назначен Путиным куратором СКФО в 2021 году. Вице-премьеру предстояло решать проблемы республик Северного Кавказа, вызванные эпидемией коронавируса и общим спадом экономики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Взаимодействие Северной Осетии-Алании с вице-премьером Александром Новаком, курирующим Северо-Кавказский Федеральный округ (СКФО), позволило республике за 2,5 года привлечь в регион более 31 млрд рублей инвестиций. Об этом глава РСО-Алания Сергей Меняйло рассказал URA.RU после прошедшей накануне стратегической сессии о результатах работы вице-премьеров кураторами федеральных округов. Мероприятие было посвящено промежуточным итогам внедрения кураторства вице-премьеров над федеральными округами. Идею новой модели управления озвучил президент РФ Владимир Путин в 2021 году в ходе «прямой линии». В июле того же года премьер-министр РФ Михаил Мишустин доложил о реализации поручения и назначения своих замов ответственными за каждый федеральный округ. «По нашим совместным проектам (с Новаком — прим. URA.RU) в республике создано около 1,5 тысячи рабочих мест, а в экономику инвестировано более 31 млрд рублей. В 2023 году Северная Осетия заняла 13-е место среди 89 субъектов РФ в рейтинге инвестпривлекательности Агентства стратегических инициатив», — рассказал Сергей Меняйло. Регион впервые попал в верхние строчки рейтинга АСИ уже после начала реформы в 2022 году, заняв в нем 14-ю строчку. По словам Меняйло, в республике активно реализуются крупные инвестпроекты, такие, как: предприятие по производству кормов, завод по камнеобработке, сад «Казачий хутор, «Алания парк», курорт «Мамисон», и отдельно отмеченный премьером новый терминал аэропорта Владикавказа. «Алгоритм, когда в ведении зампредов российского правительства находятся федеральные округа, себя показал с отличной стороны: создаются условия для бизнеса, оперативно прорабатывается федеральная поддержка по важным для региона направлениям», — добавил Меняйло. Новак, ответственный за топливно-энергетический комплекс, был назначен Путиным куратором СКФО в 2021 году. Вице-премьеру предстояло решать проблемы республик Северного Кавказа, вызванные эпидемией коронавируса и общим спадом экономики.