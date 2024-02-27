Мишустин отчитался о задании Путина по реформе госаппарата

Для вице-премьеров приготовлены новые цели на будущее

28 февраля 2024 в 00:27 Размер текста - 17 +

Мишустин оценил работу вице-премьеров в роли кураторов федеральных округов Фото: Георгий Бергал © URA.RU В России завершается реформа госаппарата, инициированная президентом РФ Владимиром Путиным — накануне были подведены итоги работы вице-премьеров в новом для них качестве — кураторов федеральных округов. Эксперты поделились с URA.RU, что это своего рода демо-версия новой модульной системы работы правительства, что стало эффективной мерой противодействия экономическому кризису и санкциям. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заслушал доклады вице-премьеров на стратегической сессии 27 февраля. Идея создания модели управления, при которой вице-премьеры отвечают за вопросы развития федеральных округов, принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. «За вице-премьерами планируется закрепить кураторство конкретных территорий. Надеюсь, что это поможет тому, что решения, которые принимаются в центре, будут доводиться более осмысленно, более точно и с большим эффектом», — отметил глава государства в ходе общения с россиянами на «прямой линии» в июне 2021 года. В июле премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о реализации поручения президента: за каждым вице-премьером были закреплены свои федеральные округа. Это вызвало двоякую реакцию в обществе и СМИ, ведь до реформы вице-премьеры отвечали только лишь за конкретные вопросы экономического развития всего государства, без привязки к территориям. Статья по теме Мишустин рассказал, каким глобальным трендам следует Россия Однако данное решение принесло свои результаты, в том числе, не совсем ожидаемые, о которых говорилось на стратегической сессии под руководством Мишустина. Вице-премьерам в связке с главами регионов за минувшие 2,5 года удалось привлечь инвестиции в сумме 9 трлн рублей, создать 230 тысяч новых рабочих мест и способствовать росту оборота товаров и услуг на общую сумму в 2,5 млрд рублей. «Такие показатели подтверждают, что удалось обеспечить эффективное взаимодействие между правительством и субъектами, наладить кооперационные связи, которые необходимы малому бизнесу и крупным холдингам. А также создать условия для сотрудничества соседних регионов внутри федеральных округов», — подчеркнул Мишустин. Глава правительства, налаживая работу вице-премьеров в регионах, испытывает «демо-версию» новой структуры правительства, считает политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. «Реализованная Мишустиным для преодоления пандемийного кризиса новая для России проектная модель взаимодействия позволила быстрее решать сложные экономические задачи, упростить взаимодействие между регионами внутри федеральных округов, восстанавливать и создавать целые секторы экономики. Эффективность такого метода доказана стабильным состоянием российской экономики, несмотря на санкции после начала СВО», — рассказал политолог. По его мнению, возможная после выборов президента пересборка кабмина на основе полученного опыта позволит разгрузить премьера и сделать акценты на стратегические инициативы регионов на ближайшие шесть лет. «Концепция межотраслевой интеграции сейчас наиболее перспективна и является мировым трендом. Работа вице-премьеров с крупными федеральными округами позволяет собирать воедино различные руководящие звенья, абстрагироваться от частных проблем, решая их в общей массе межотраслевых региональных задач с большей эффективностью», — отметил Абзалов. Существовавшая в стране до 2021 года «шахтная» модель управления, когда конкретные задачи решались профильными министрами, не могла стать эффективной в новых экономических условиях. «Простая вертикаль не сработает, если вам необходимо произвести товар или наладить процесс, для чего потребуется дать поручения целому ряду смежных и не подчиненных структур», — рассказал собеседник агентства. По его мнению, полномочия постпредов президента за эти годы не конфликтовали с работой вице-премьеров, наоборот, позволили напрямую решить срочные экономические вопросы. Сергей Меняйло рассказал URA.RU о результатах и планах развития Северной Осетии-Алании в ближайшие годы Фото: Роман Наумов © URA.RU Ранее казавшееся случайным распределение вице-премьеров по регионам, имело и конечные стратегические цели, считает Абзалов. Так, назначенный ответственным за Южный Федеральный округ отвечающий за энергетику вице-премьер Александр Новак смог за 2 года найти актуальные решения в достаточно сложных республиках Северного Кавказа, где нет больших электростанций и ранее практиковались «серые» схемы энергоснабжения. «Кроме того, в условиях постпандемийного экономического спада республикам Северного Кавказа смогли раскрыть свой туристический потенциал и получить дополнительный экономический импульс, несмотря на соседство с курортами Краснодарского края, что было бы невозможно без новой проектной системы взаимодействия через вице-премьеров», — сказал Абзалов. Кстати, выступая с докладом, Мишустин отметил ощутимый рост инвестиций в экономику Северной Осетии, где построен новый терминал аэропорта во Владикавказе. URA.RU удалось связаться с главой республики Сергеем Меняйло, который ранее работал в качестве полномочного представителя президента РФ в Сибирском Федеральном округе и может судить, насколько за 2,5 года изменились механизмы работы власти с регионами. По его мнению, новая форма взаимодействия особенно эффективна при решении вопросов экономического развития. «По нашим совместным проектам (с вице-премьером Александром Новаком — прим. URA.RU), в республике создано около 1,5 тысяч рабочих мест, а в экономику инвестировано более 31 млрд рублей. Предполагаем, что совокупный объем таких инвестиций до 2030 года составит не менее 65 млрд рублей, а общее количество новых рабочих мест — превысит 7 тысяч», — рассказал глава республики. В 2023 году Северная Осетия заняла 13 место среди 89 субъектов РФ в рейтинге инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив. Статья по теме Мишустин атакует полпредов президента О неочевидной цели назначения вице-премьеров кураторами федеральных округов рассказал гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «Мишустин, будучи опытным организатором технических процессов, превращает вице-премьеров в специалистов широкого экономического профиля, позволяя им получить опыт работы с реальными проблемами регионов, а не только обсуждая их в кабинете с профильными министрами, как это должно быть в структуре правительства», — уверен политолог. Это позволяет приобрести «стратегический и панорамный взгляд» на проблемы субъектов, что крайне важно для руководителей высшего звена, их возможного карьерного роста, взаимосвязи и взаимозаменяемости в структуре органов власти, заключил Шпунт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России завершается реформа госаппарата, инициированная президентом РФ Владимиром Путиным — накануне были подведены итоги работы вице-премьеров в новом для них качестве — кураторов федеральных округов. Эксперты поделились с URA.RU, что это своего рода демо-версия новой модульной системы работы правительства, что стало эффективной мерой противодействия экономическому кризису и санкциям. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заслушал доклады вице-премьеров на стратегической сессии 27 февраля. Идея создания модели управления, при которой вице-премьеры отвечают за вопросы развития федеральных округов, принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. «За вице-премьерами планируется закрепить кураторство конкретных территорий. Надеюсь, что это поможет тому, что решения, которые принимаются в центре, будут доводиться более осмысленно, более точно и с большим эффектом», — отметил глава государства в ходе общения с россиянами на «прямой линии» в июне 2021 года. В июле премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о реализации поручения президента: за каждым вице-премьером были закреплены свои федеральные округа. Это вызвало двоякую реакцию в обществе и СМИ, ведь до реформы вице-премьеры отвечали только лишь за конкретные вопросы экономического развития всего государства, без привязки к территориям. Однако данное решение принесло свои результаты, в том числе, не совсем ожидаемые, о которых говорилось на стратегической сессии под руководством Мишустина. Вице-премьерам в связке с главами регионов за минувшие 2,5 года удалось привлечь инвестиции в сумме 9 трлн рублей, создать 230 тысяч новых рабочих мест и способствовать росту оборота товаров и услуг на общую сумму в 2,5 млрд рублей. «Такие показатели подтверждают, что удалось обеспечить эффективное взаимодействие между правительством и субъектами, наладить кооперационные связи, которые необходимы малому бизнесу и крупным холдингам. А также создать условия для сотрудничества соседних регионов внутри федеральных округов», — подчеркнул Мишустин. Глава правительства, налаживая работу вице-премьеров в регионах, испытывает «демо-версию» новой структуры правительства, считает политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. «Реализованная Мишустиным для преодоления пандемийного кризиса новая для России проектная модель взаимодействия позволила быстрее решать сложные экономические задачи, упростить взаимодействие между регионами внутри федеральных округов, восстанавливать и создавать целые секторы экономики. Эффективность такого метода доказана стабильным состоянием российской экономики, несмотря на санкции после начала СВО», — рассказал политолог. По его мнению, возможная после выборов президента пересборка кабмина на основе полученного опыта позволит разгрузить премьера и сделать акценты на стратегические инициативы регионов на ближайшие шесть лет. Существовавшая в стране до 2021 года «шахтная» модель управления, когда конкретные задачи решались профильными министрами, не могла стать эффективной в новых экономических условиях. «Простая вертикаль не сработает, если вам необходимо произвести товар или наладить процесс, для чего потребуется дать поручения целому ряду смежных и не подчиненных структур», — рассказал собеседник агентства. По его мнению, полномочия постпредов президента за эти годы не конфликтовали с работой вице-премьеров, наоборот, позволили напрямую решить срочные экономические вопросы. Ранее казавшееся случайным распределение вице-премьеров по регионам, имело и конечные стратегические цели, считает Абзалов. Так, назначенный ответственным за Южный Федеральный округ отвечающий за энергетику вице-премьер Александр Новак смог за 2 года найти актуальные решения в достаточно сложных республиках Северного Кавказа, где нет больших электростанций и ранее практиковались «серые» схемы энергоснабжения. «Кроме того, в условиях постпандемийного экономического спада республикам Северного Кавказа смогли раскрыть свой туристический потенциал и получить дополнительный экономический импульс, несмотря на соседство с курортами Краснодарского края, что было бы невозможно без новой проектной системы взаимодействия через вице-премьеров», — сказал Абзалов. Кстати, выступая с докладом, Мишустин отметил ощутимый рост инвестиций в экономику Северной Осетии, где построен новый терминал аэропорта во Владикавказе. URA.RU удалось связаться с главой республики Сергеем Меняйло, который ранее работал в качестве полномочного представителя президента РФ в Сибирском Федеральном округе и может судить, насколько за 2,5 года изменились механизмы работы власти с регионами. По его мнению, новая форма взаимодействия особенно эффективна при решении вопросов экономического развития. «По нашим совместным проектам (с вице-премьером Александром Новаком — прим. URA.RU), в республике создано около 1,5 тысяч рабочих мест, а в экономику инвестировано более 31 млрд рублей. Предполагаем, что совокупный объем таких инвестиций до 2030 года составит не менее 65 млрд рублей, а общее количество новых рабочих мест — превысит 7 тысяч», — рассказал глава республики. В 2023 году Северная Осетия заняла 13 место среди 89 субъектов РФ в рейтинге инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив. О неочевидной цели назначения вице-премьеров кураторами федеральных округов рассказал гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «Мишустин, будучи опытным организатором технических процессов, превращает вице-премьеров в специалистов широкого экономического профиля, позволяя им получить опыт работы с реальными проблемами регионов, а не только обсуждая их в кабинете с профильными министрами, как это должно быть в структуре правительства», — уверен политолог. Это позволяет приобрести «стратегический и панорамный взгляд» на проблемы субъектов, что крайне важно для руководителей высшего звена, их возможного карьерного роста, взаимосвязи и взаимозаменяемости в структуре органов власти, заключил Шпунт.