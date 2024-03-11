Северная Осетия становится культурным центром Кавказа

12 марта 2024 в 00:59 Размер текста - 17 +

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал о насыщенной культурной жизни республики Фото: Антон Григорьев © URA.RU В Северной Осетии откроется новая площадка Мариинского театра, в 2024 году состоится театральный фестиваль, а сама республика становится культурным центром притяжения на Кавказе. Об этом рассказал глава республики Сергей Меняйло на пресс-конференции в ТАСС 11 марта. «Площадка театра им. Вахтангова обеспечила наплыв людей из многих стран, тысяча двести мероприятий было проведено за все время. И, самое интересное, это площадка не только для мастер-классов, но и представлений: здесь выступают звезды театрального искусства из Осетии и со всей России, привлекая внимание не только жителей республики, но и соседних регионов», — рассказал Сергей Меняйло, подчеркнув, что республика становится культурным центром притяжения на Северном Кавказе. Почему открытие дома Вахтангова важно для культуры региона Открытие дома Вахтангова во Владикавказе прошло в апреле 2023 года. С тех пор, отметил Меняйло, это одно из самых любимых мест жителей и гостей республики. Только за 6 месяцев работы на площадке было проведено более тысячи мероприятий и экскурсий, 140 концертов, а посетителями стали почти 15 тысяч человек. Новость по теме Глава Северной Осетии намекнул, как регионам привлечь инвесторов Известные федеральные культурные центры, представленные в Северной Осетии Сегодня в республике функционируют филиалы трех государственных учреждений культуры: упомянутый академический театр имени Евгения Вахтангова, музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Государственный академический Мариинский театр, который в скором времени откроет третью площадку во Владикавказе. Какое культурное событие пройдет в республике в 2024 году В октябре 2024 года на сцене театра пройдут показы спектаклей Северо-Осетинского государственного академического театра имени Владимира Тхапсаева и Академического русского театра имени Евгения Вахтангова. Первым проектом в рамках реализации станет Всероссийский театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой». Жители и гости республики сами смогут стать актерами В мае 2024 года, рассказал Сергей Меняйло, по проекту «ГИТИС-Юг» во Владикавказе пройдет очередное прослушивание молодых людей Юга России для поступления в ГИТИС. Отобранные абитуриенты смогут поехать в Москву для прохождения финального испытания и поступления в театральный институт. Ранее URA.RU сообщали, что в республике открыт новый терминал аэропорта во Владикавказе. Он функционирует вне действующих по Югу России ограничений на авиасообщение. В скором времени также появится республиканская авиакомпания и откроются 11 новых направлений для перелетов на самолетах «Sukhoi SuperJet». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Северной Осетии откроется новая площадка Мариинского театра, в 2024 году состоится театральный фестиваль, а сама республика становится культурным центром притяжения на Кавказе. Об этом рассказал глава республики Сергей Меняйло на пресс-конференции в ТАСС 11 марта. «Площадка театра им. Вахтангова обеспечила наплыв людей из многих стран, тысяча двести мероприятий было проведено за все время. И, самое интересное, это площадка не только для мастер-классов, но и представлений: здесь выступают звезды театрального искусства из Осетии и со всей России, привлекая внимание не только жителей республики, но и соседних регионов», — рассказал Сергей Меняйло, подчеркнув, что республика становится культурным центром притяжения на Северном Кавказе. Открытие дома Вахтангова во Владикавказе прошло в апреле 2023 года. С тех пор, отметил Меняйло, это одно из самых любимых мест жителей и гостей республики. Только за 6 месяцев работы на площадке было проведено более тысячи мероприятий и экскурсий, 140 концертов, а посетителями стали почти 15 тысяч человек. Сегодня в республике функционируют филиалы трех государственных учреждений культуры: упомянутый академический театр имени Евгения Вахтангова, музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Государственный академический Мариинский театр, который в скором времени откроет третью площадку во Владикавказе. В октябре 2024 года на сцене театра пройдут показы спектаклей Северо-Осетинского государственного академического театра имени Владимира Тхапсаева и Академического русского театра имени Евгения Вахтангова. Первым проектом в рамках реализации станет Всероссийский театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой». В мае 2024 года, рассказал Сергей Меняйло, по проекту «ГИТИС-Юг» во Владикавказе пройдет очередное прослушивание молодых людей Юга России для поступления в ГИТИС. Отобранные абитуриенты смогут поехать в Москву для прохождения финального испытания и поступления в театральный институт. Ранее URA.RU сообщали, что в республике открыт новый терминал аэропорта во Владикавказе. Он функционирует вне действующих по Югу России ограничений на авиасообщение. В скором времени также появится республиканская авиакомпания и откроются 11 новых направлений для перелетов на самолетах «Sukhoi SuperJet».