Макрон объяснил, почему не поедет на Украину

Макрон заявил, что готов поехать на Украину только с конкретными предложениями

17 марта 2024 в 01:46 Размер текста - 17 +

Макрон решил сначала переговорить с Шольцем и Туском по поводу помощи Украины Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что планирует поехать на Украину, но только в том случае, если у него будут подготовлены конкретные предложения о помощи. Об этом он заявил в интервью. «Я могу приехать на Украину с конкретными предложениями, с конкретными решениями. Когда я физически приеду, это будет означать, что это будет сильный посыл и новые направления сотрудничества в том русле, которое мы наметили в начале года», — сказал Макрон в интервью ведущим украинского телемарафона ТСН. По его словам, ему сначала нужно поехать в Берлин и переговорить с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском по поводу помощи Украины. Он выразил надежду на то, что итог переговоров с коллегами будет положительным и страны смогут выделить дополнительные финансы Киеву. В этом интервью Макрон заявил, что Франция сейчас не готова предлагать наступательные инициативы против России, несмотря на то, что поддерживает Украину. При этом он отметил, что Франция будет действовать в зависимости от действий РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что планирует поехать на Украину, но только в том случае, если у него будут подготовлены конкретные предложения о помощи. Об этом он заявил в интервью. «Я могу приехать на Украину с конкретными предложениями, с конкретными решениями. Когда я физически приеду, это будет означать, что это будет сильный посыл и новые направления сотрудничества в том русле, которое мы наметили в начале года», — сказал Макрон в интервью ведущим украинского телемарафона ТСН. По его словам, ему сначала нужно поехать в Берлин и переговорить с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском по поводу помощи Украины. Он выразил надежду на то, что итог переговоров с коллегами будет положительным и страны смогут выделить дополнительные финансы Киеву. В этом интервью Макрон заявил, что Франция сейчас не готова предлагать наступательные инициативы против России, несмотря на то, что поддерживает Украину. При этом он отметил, что Франция будет действовать в зависимости от действий РФ.