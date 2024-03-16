16 марта 2024

Макрон объяснил, почему не поедет на Украину

Макрон заявил, что готов поехать на Украину только с конкретными предложениями
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон,  stock
Макрон решил сначала переговорить с Шольцем и  Туском по поводу помощи Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что планирует поехать на Украину, но только в том случае, если у него будут подготовлены конкретные предложения о помощи. Об этом он заявил в интервью.

«Я могу приехать на Украину с конкретными предложениями, с конкретными решениями. Когда я физически приеду, это будет означать, что это будет сильный посыл и новые направления сотрудничества в том русле, которое мы наметили в начале года», — сказал Макрон в интервью ведущим украинского телемарафона ТСН.

По его словам, ему сначала нужно поехать в Берлин и переговорить с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском по поводу помощи Украины. Он выразил надежду на то, что итог переговоров с коллегами будет положительным и страны смогут выделить дополнительные финансы Киеву.

В этом интервью Макрон заявил, что Франция сейчас не готова предлагать наступательные инициативы против России, несмотря на то, что поддерживает Украину. При этом он отметил, что Франция будет действовать в зависимости от действий РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что планирует поехать на Украину, но только в том случае, если у него будут подготовлены конкретные предложения о помощи. Об этом он заявил в интервью. «Я могу приехать на Украину с конкретными предложениями, с конкретными решениями. Когда я физически приеду, это будет означать, что это будет сильный посыл и новые направления сотрудничества в том русле, которое мы наметили в начале года», — сказал Макрон в интервью ведущим украинского телемарафона ТСН. По его словам, ему сначала нужно поехать в Берлин и переговорить с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском по поводу помощи Украины. Он выразил надежду на то, что итог переговоров с коллегами будет положительным и страны смогут выделить дополнительные финансы Киеву. В этом интервью Макрон заявил, что Франция сейчас не готова предлагать наступательные инициативы против России, несмотря на то, что поддерживает Украину. При этом он отметил, что Франция будет действовать в зависимости от действий РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...