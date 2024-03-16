Макрон объяснил, почему не поедет на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что планирует поехать на Украину, но только в том случае, если у него будут подготовлены конкретные предложения о помощи. Об этом он заявил в интервью.
«Я могу приехать на Украину с конкретными предложениями, с конкретными решениями. Когда я физически приеду, это будет означать, что это будет сильный посыл и новые направления сотрудничества в том русле, которое мы наметили в начале года», — сказал Макрон в интервью ведущим украинского телемарафона ТСН.
По его словам, ему сначала нужно поехать в Берлин и переговорить с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском по поводу помощи Украины. Он выразил надежду на то, что итог переговоров с коллегами будет положительным и страны смогут выделить дополнительные финансы Киеву.
В этом интервью Макрон заявил, что Франция сейчас не готова предлагать наступательные инициативы против России, несмотря на то, что поддерживает Украину. При этом он отметил, что Франция будет действовать в зависимости от действий РФ.
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