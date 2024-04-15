США ввели новые санкции против Белоруссии

16 апреля 2024 в 01:22 Размер текста - 17 +

Минфин США ввел санкции против компаний, поставляющих оружие для ВС Беларуси Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министерство финансов США расширило санкционный список, включив в него 10 физических лиц и 12 юридические лица в связи с ситуацией в Белоруссии. Об этом сообщили в самом ведомстве. «Введенные санкции поддерживают финансовое давление США на режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко», — указали в Минфине США на официальном сайте. Так они хотели подчеркнуть цель новых ограничений. Среди затронутых санкциями организаций — станкостроительное предприятие «СтанкоГомель» и компания «АГАТ-системы управления», поставляющая технику для Вооруженных сил Беларуси. Также под ограничения попали связанные с «Пеленгом» лица и китайская компания Shenzhen 5G High-Tech Innovation. Эти меры продолжают серию санкций, направленных на оказание давления на белорусские власти и связанные с ними структуры. Ранее США уже вводили санкции против белорусских предприятий и чиновников, обвиняемых в нарушении прав человека и участии в поддержке российской операции на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство финансов США расширило санкционный список, включив в него 10 физических лиц и 12 юридические лица в связи с ситуацией в Белоруссии. Об этом сообщили в самом ведомстве. «Введенные санкции поддерживают финансовое давление США на режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко», — указали в Минфине США на официальном сайте. Так они хотели подчеркнуть цель новых ограничений. Среди затронутых санкциями организаций — станкостроительное предприятие «СтанкоГомель» и компания «АГАТ-системы управления», поставляющая технику для Вооруженных сил Беларуси. Также под ограничения попали связанные с «Пеленгом» лица и китайская компания Shenzhen 5G High-Tech Innovation. Эти меры продолжают серию санкций, направленных на оказание давления на белорусские власти и связанные с ними структуры. Ранее США уже вводили санкции против белорусских предприятий и чиновников, обвиняемых в нарушении прав человека и участии в поддержке российской операции на Украине.