15 апреля 2024

США ввели новые санкции против Белоруссии

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Минфин США ввел санкции против компаний, поставляющих оружие для ВС Беларуси Фото:

Министерство финансов США расширило санкционный список, включив в него 10 физических лиц и 12 юридические лица в связи с ситуацией в Белоруссии. Об этом сообщили в самом ведомстве.

«Введенные санкции поддерживают финансовое давление США на режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко», — указали в Минфине США на официальном сайте. Так они хотели подчеркнуть цель новых ограничений.

Среди затронутых санкциями организаций — станкостроительное предприятие «СтанкоГомель» и компания «АГАТ-системы управления», поставляющая технику для Вооруженных сил Беларуси. Также под ограничения попали связанные с «Пеленгом» лица и китайская компания Shenzhen 5G High-Tech Innovation.

Эти меры продолжают серию санкций, направленных на оказание давления на белорусские власти и связанные с ними структуры. Ранее США уже вводили санкции против белорусских предприятий и чиновников, обвиняемых в нарушении прав человека и участии в поддержке российской операции на Украине.

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Министерство финансов США расширило санкционный список, включив в него 10 физических лиц и 12 юридические лица в связи с ситуацией в Белоруссии. Об этом сообщили в самом ведомстве. «Введенные санкции поддерживают финансовое давление США на режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко», — указали в Минфине США на официальном сайте. Так они хотели подчеркнуть цель новых ограничений. Среди затронутых санкциями организаций — станкостроительное предприятие «СтанкоГомель» и компания «АГАТ-системы управления», поставляющая технику для Вооруженных сил Беларуси. Также под ограничения попали связанные с «Пеленгом» лица и китайская компания Shenzhen 5G High-Tech Innovation. Эти меры продолжают серию санкций, направленных на оказание давления на белорусские власти и связанные с ними структуры. Ранее США уже вводили санкции против белорусских предприятий и чиновников, обвиняемых в нарушении прав человека и участии в поддержке российской операции на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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