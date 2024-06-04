Shot: в московском Бибирево неизвестный открыл огонь из окна многоэтажки

Неизвестный начал стрелять из окна многоэтажки, пишет Shot
В столичном районе Бибирево неизвестный начал стрелять из окна многоэтажки. Об этом написали в telegram-канале Shot.
«Неизвестный открыл огонь из окна многоэтажки на Костромской улице», — пишет telegram-канал. По данным Shot, пострадали два человека — мужчина и женщина. Им оказывается медицинская помощь.
URA.RU обратилось за комментарием в Следственный комитет по городу Москве. Ответ ожидается.
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