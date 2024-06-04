Shot: в московском Бибирево неизвестный открыл огонь из окна многоэтажки

04 июня 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Неизвестный начал стрелять из окна многоэтажки, пишет Shot Фото: Сергей Русанов © URA.RU В столичном районе Бибирево неизвестный начал стрелять из окна многоэтажки. Об этом написали в telegram-канале Shot. «Неизвестный открыл огонь из окна многоэтажки на Костромской улице», — пишет telegram-канал. По данным Shot, пострадали два человека — мужчина и женщина. Им оказывается медицинская помощь. URA.RU обратилось за комментарием в Следственный комитет по городу Москве. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В столичном районе Бибирево неизвестный начал стрелять из окна многоэтажки. Об этом написали в telegram-канале Shot. «Неизвестный открыл огонь из окна многоэтажки на Костромской улице», — пишет telegram-канал. По данным Shot, пострадали два человека — мужчина и женщина. Им оказывается медицинская помощь. URA.RU обратилось за комментарием в Следственный комитет по городу Москве. Ответ ожидается.