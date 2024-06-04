Shot: в московском Бибирево неизвестный открыл огонь из окна многоэтажки

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Неизвестный начал стрелять из окна многоэтажки, пишет Shot Фото:

В столичном районе Бибирево неизвестный начал стрелять из окна многоэтажки. Об этом написали в telegram-канале Shot.

«Неизвестный открыл огонь из окна многоэтажки на Костромской улице», — пишет telegram-канал. По данным Shot, пострадали два человека — мужчина и женщина. Им оказывается медицинская помощь.

URA.RU обратилось за комментарием в Следственный комитет по городу Москве. Ответ ожидается.

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В столичном районе Бибирево неизвестный начал стрелять из окна многоэтажки. Об этом написали в telegram-канале Shot. «Неизвестный открыл огонь из окна многоэтажки на Костромской улице», — пишет telegram-канал. По данным Shot, пострадали два человека — мужчина и женщина. Им оказывается медицинская помощь. URA.RU обратилось за комментарием в Следственный комитет по городу Москве. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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