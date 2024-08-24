Умер знаменитый российский эрудит Александр Бялко

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Интеллектуал скончался на 72-м году жизни
Интеллектуал скончался на 72-м году жизни Фото:

Известный журналист, литератор и бывший игрок телеклуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщила его дочь Мария Бялко.

«Папа умер вчера вечером», — поделилась Мария Бялко с ТАСС, не раскрывая причину смерти. Она также сообщила, что прощание с Александром Бялко состоится во вторник, 27 августа, а место похорон будет объявлено позднее.

Александр Бялко был широко известен не только как участник интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» но и как ведущий радиопрограммы на станции «Культура». Он владел восемью языками и имел научную степень в области ядерной физики, преподавал в МИФИ и занимал руководящие посты в научных учреждениях.

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Известный журналист, литератор и бывший игрок телеклуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщила его дочь Мария Бялко. «Папа умер вчера вечером», — поделилась Мария Бялко с ТАСС, не раскрывая причину смерти. Она также сообщила, что прощание с Александром Бялко состоится во вторник, 27 августа, а место похорон будет объявлено позднее. Александр Бялко был широко известен не только как участник интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» но и как ведущий радиопрограммы на станции «Культура». Он владел восемью языками и имел научную степень в области ядерной физики, преподавал в МИФИ и занимал руководящие посты в научных учреждениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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