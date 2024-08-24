Умер знаменитый российский эрудит Александр Бялко

24 августа 2024 в 23:22 Размер текста - 17 +

Интеллектуал скончался на 72-м году жизни Фото: ТАСС / Антон Тушин Известный журналист, литератор и бывший игрок телеклуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщила его дочь Мария Бялко. «Папа умер вчера вечером», — поделилась Мария Бялко с ТАСС, не раскрывая причину смерти. Она также сообщила, что прощание с Александром Бялко состоится во вторник, 27 августа, а место похорон будет объявлено позднее. Александр Бялко был широко известен не только как участник интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» но и как ведущий радиопрограммы на станции «Культура». Он владел восемью языками и имел научную степень в области ядерной физики, преподавал в МИФИ и занимал руководящие посты в научных учреждениях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известный журналист, литератор и бывший игрок телеклуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщила его дочь Мария Бялко. «Папа умер вчера вечером», — поделилась Мария Бялко с ТАСС, не раскрывая причину смерти. Она также сообщила, что прощание с Александром Бялко состоится во вторник, 27 августа, а место похорон будет объявлено позднее. Александр Бялко был широко известен не только как участник интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» но и как ведущий радиопрограммы на станции «Культура». Он владел восемью языками и имел научную степень в области ядерной физики, преподавал в МИФИ и занимал руководящие посты в научных учреждениях.