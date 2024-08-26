В массовом ДТП на тюменской «трассе смерти» пострадали дети из ЯНАО. Фото

На трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» произошло массовое ДТП, пострадали дети
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ГАИ устанавливает обстоятельства ДТП с четырьмя машинами
ГАИ устанавливает обстоятельства ДТП с четырьмя машинами Фото:

В массовом ДТП на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» пострадали жители ЯНАО, в том числе — дети из Надыма. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управления ГАИ.

«Четверо детей пострадали в массовом ДТП на 369-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. В аварии ранена семья из пяти человек, которая возвращалась из отпуска в город Надым», — говорится в сообщении.

Известно, что один из автомобилей, участвовавших в ДТП, пошел на обгон в запрещенном для этого месте трассы. Произошло столкновение с другим авто, который затем отбросило еще на две машины. Кроме семьи из Надыма ранены еще несколько человек, сообщает региональное УГАИ.

В ДТП пострадали четверо детей и несколько взрослых
В ДТП пострадали четверо детей и несколько взрослых
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В массовом ДТП на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» пострадали жители ЯНАО, в том числе — дети из Надыма. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управления ГАИ. «Четверо детей пострадали в массовом ДТП на 369-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. В аварии ранена семья из пяти человек, которая возвращалась из отпуска в город Надым», — говорится в сообщении. Известно, что один из автомобилей, участвовавших в ДТП, пошел на обгон в запрещенном для этого месте трассы. Произошло столкновение с другим авто, который затем отбросило еще на две машины. Кроме семьи из Надыма ранены еще несколько человек, сообщает региональное УГАИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...