В массовом ДТП на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» пострадали жители ЯНАО, в том числе — дети из Надыма. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управления ГАИ.
«Четверо детей пострадали в массовом ДТП на 369-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. В аварии ранена семья из пяти человек, которая возвращалась из отпуска в город Надым», — говорится в сообщении.
Известно, что один из автомобилей, участвовавших в ДТП, пошел на обгон в запрещенном для этого месте трассы. Произошло столкновение с другим авто, который затем отбросило еще на две машины. Кроме семьи из Надыма ранены еще несколько человек, сообщает региональное УГАИ.
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