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02 мая 2017
09:53  02 мая 2017 13

Жена президента Татарстана заработала в 313 раз больше мужа — 2,35 млрд рублей

Минниханов Рустам Встреча с Конгрессом татар Курганской области, минниханов рустам
По сравнению с 2015 годом доход Минниханова вырос на 23,8% - до 7,5 млн рублейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Доходы президента Татарстана Рустама Минниханова в 2016 году составили 7,5 млн рублей, его супруга Гульсина Минниханова заработала 2,35 млрд рублей. Глава Татарстана опубликовал свою декларацию о доходах.

По сравнению с 2015 годом доход Минниханова вырос на 23,8% — до 7,5 млн рублей. В его пользовании в России — дом площадью 263,2 кв. м., гостевой дом площадью 110,7 кв. м., квартира в 174,6 кв. м., земельный участок в 414,9 кв. м. и еще один земельный участок в 1,776 тыс. кв. м, пишет ТАСС

Доход супруги президента Татарстана за 2016 год составил 2,35 млрд рублей, в том числе 2,2 млрд рублей от продажи доли в ООО. Минниханова владеет двумя квартирами (площадью 174,6 кв. м. в России и площадью 222,2 кв. м. в ОАЭ).

Кроме того, супруга президента Татарстана владеет жилым помещением (1578,7 кв. м.), двумя земельными участками (3291 и 2999 кв. м.) и жилым домом (142,4 кв. м).

У девятилетнего сына Рустама Минниханова в пользовании находятся жилой дом (263,2 кв. м.) и земельный участок (414,9 кв. м.), сообщает информагентство Nation News.

Марина Мотылева
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