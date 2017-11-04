10:00 04 ноября 2017 0

Рамзан Кадыров стал последней надеждой для кавказцев Югры — они говорят о притеснениях и дискриминации Владимир Андреев © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости и тексты. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Суббота. И вот главные темы недели:

Владимир Путин освободил от налогов часть россиян. Новость действительно хорошая, правда касается далеко не всех. Узнайте, попадаете ли вы под новый закон.

В ХМАО скандал с дискриминацией людей неславянской внешностью всколыхнул общественность. Предвзятое отношение к кавказцам заметно усилилось после резни в Сургуте. Даже в тренажерный зал не записаться. За защитой обратились к Кадырову.

Всю неделю активно обсуждаются новые поправки в ПДД. Изменения регулируют проезд перекрестков с круговым движением. Эксперты уверяют, что такие поправки опасны для водителей. Рассказываем все «за» и «против».

Криминал Екатеринбурга дождался известного вора в законе после 20 лет томительного ожидания. Он уже позирует на свободе. Мы разобрались, почему для криминальной среды эта новость хорошая и причем тут 4-я овощебаза.

В Челябинске у вкладчиков Сбербанка стали пропадать миллионы. В ход шли поддельные паспорта. Полиция завела дело на мошенников и заверила, что деньги вернутся, но только после окончания расследования. Но виновные не найдены до сих пор.

Алкоголь по цене однокомнатной квартиры. Так Госдума, Совфед и Счетная палата решили почивать высокопоставленных зарубежных гостей. Правда новость быстро разлетелась по СМИ. Комментарий Госдумы не заставил себя ждать.