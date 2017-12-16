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16 декабря 2017
15 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
22:51  16 декабря 2017 0

Юрий Дудь опубликовал ролик о Екатеринбурге перед ЧМ-2018. ФОТО, ВИДЕО

Юрий Дудь. Екатеринбург, дудь юрий
Юрий Дудь: «Екатеринбург — супер!»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
все новости сюжета

Один из ярких спортивных журналистов РФ Юрий Дудь опубликовал в Instagram видео, посвященное Екатеринбургу. Ролик появился в преддверии чемпионата мира по футболу, четыре матча которого пройдут в столице Урала.

«Был в Екатеринбурге всего пару раз, но всегда — прям (восхищение, выраженное в нецензурной форме). Прекрасный город с выдающимся крафтовым пиваном. Видео — не мое, а с сайта ЧМ-2018», — написал видеоблогер.

Юрий Дудь, как сообщало «URA.RU», приезжал в уральскую столицу для участия в совместном проекте УрФУ и Сибирско-Уральской медиакомпании «Гуру медиа в Уральском федеральном». Его лекция продолжила серию выступлений известнейших журналистов России.

Пост появился в преддверии чемпионата мира по футболу
Фото: скрин страницы Instagram Юрия Дудя

Видео: Город героя: Екатеринбург Владимира Шахрина, группа Welcome2018.com в YouTube

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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