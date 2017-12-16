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Один из ярких спортивных журналистов РФ Юрий Дудь опубликовал в Instagram видео, посвященное Екатеринбургу. Ролик появился в преддверии чемпионата мира по футболу, четыре матча которого пройдут в столице Урала.

«Был в Екатеринбурге всего пару раз, но всегда — прям (восхищение, выраженное в нецензурной форме). Прекрасный город с выдающимся крафтовым пиваном. Видео — не мое, а с сайта ЧМ-2018», — написал видеоблогер.

Юрий Дудь, как сообщало «URA.RU», приезжал в уральскую столицу для участия в совместном проекте УрФУ и Сибирско-Уральской медиакомпании «Гуру медиа в Уральском федеральном». Его лекция продолжила серию выступлений известнейших журналистов России.

Пост появился в преддверии чемпионата мира по футболу

Фото: скрин страницы Instagram Юрия Дудя