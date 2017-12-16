Один из ярких спортивных журналистов РФ Юрий Дудь опубликовал в Instagram видео, посвященное Екатеринбургу. Ролик появился в преддверии чемпионата мира по футболу, четыре матча которого пройдут в столице Урала.
«Был в Екатеринбурге всего пару раз, но всегда — прям (восхищение, выраженное в нецензурной форме). Прекрасный город с выдающимся крафтовым пиваном. Видео — не мое, а с сайта ЧМ-2018», — написал видеоблогер.
Юрий Дудь, как сообщало «URA.RU», приезжал в уральскую столицу для участия в совместном проекте УрФУ и Сибирско-Уральской медиакомпании «Гуру медиа в Уральском федеральном». Его лекция продолжила серию выступлений известнейших журналистов России.
Видео: Город героя: Екатеринбург Владимира Шахрина, группа Welcome2018.com в YouTube