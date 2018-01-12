Россияне перестали беспокоиться по поводу роста цен

В России зафиксирован рекордно низкий уровень ощущаемого гражданами повышения цен на товары и услуги. Об этом сообщил Центробанк со ссылкой на собственное исследование.
«На протяжении второго полугодия 2017 года продолжилось постепенное снижение уровня обеспокоенности российских граждан ростом цен, причем как в краткосрочной, так и среднесрочной перспективе», — подчеркивается в регулятора.
К концу декабря минувшего года данный показатель достиг 10%, что стало самым низким показателем за всю историю проведения исследования. «Известия» сообщают, что в 2018 году, согласно ожиданиям россиян, товары и услуги подорожают на 8,7%. Треть населения считает, что инфляция в текущем году не превысит 4%. По данным Росстата, реальный рост цен на потребительские товары в прошлом году составил 2,5%.