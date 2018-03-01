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01 марта 2018
28 февраля 2018
06:56  01 марта 2018 0

Видео Баскова с учительницей пения взорвало Рунет

Басков Николай, басков николай
Николай Басков опубликовал вирусное видео в своем InstagramФото: ичная страница Николая Баскова в instagram

В Сети активно набирает популярность видео с учительницей пения, которая эмоционально переживает за выступление своего ученика, подсказывая ему из зала. Ролик понравился и эстрадному певцу Николаю Баскову, который поделился записью со своими подписчиками в Instagram.

На видео, по данным СМИ, преподаватель вокала старается помочь ученику сдать экзамен, подсказывая, где стоит улыбнуться, где — более широко открыть рот, где — проявить артистизм. Пользователи Сети от такого поведения пришли в восторг, а видео лишь на одной странице Баскова за день набрало почти 300 тысяч просмотров. Общий счет в социальных сетях идет на миллионы.

Сергей Демин
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