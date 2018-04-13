21:00 13 апреля 2018 0

Telegram могут заблокировать в любой момент Фото: Анна Майорова © URA.RU

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В Екатеринбурге на главреда «Областной Газеты» Дмитрия Полянина напали с арматурой. Сейчас медики следят за его состоянием. Разбираясь в ситуации, мы увидели: в этой истории есть масса странностей.

Telegram проиграл суд с Роскомнадзором. Мессенджер заблокируют в любой момент. Но эксперты уверены: от такого решения Telegram только выиграет.

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал авторов «химатаки» в Сирии. По его словам, у России есть «неопровержимые доказательства» того, что в разработке этой постановки принимала участие определенная страна.

В Госдуму внесли законопроект об ответных мерах на санкции США в отношении России. Из-за предложенных депутатами ограничений россияне могут остаться без американского алкоголя, табака и лекарств.

Армен Бежанян, известный по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», стал фигурантом уголовного дела. Но сам бизнесмен все обвинения в «обмане государства» отрицает. Бежанян рассказал нашему агентству, за что его судят на самом деле и кому это выгодно.

В России создадут компанию для полетов на Марс и Луну. Она будет создавать сверхтяжелые ракеты для космических полетов. Владимир Путин назвал дату первого старта.