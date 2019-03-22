Заключенные в Мордовии вскрыли животы гвоздями в знак протеста

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 18:15
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Заключенные нанесли себе увечья, чтобы над ними прекратили издеватьсяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заключенные ИК-5 в Мордовии проткнули себе животы в знак протеста. Осужденные выступили против издевательств.

«Несколько заключенных воткнули себе в животы гвозди и штыри в знак протеста против издевательств», — сообщает агентство «Чечня Сегодня». Увечья себе нанесли 10 заключенных, уточняет информагентство.

По данным издания, заключенные таким образом привлекли внимание к издевательствам в колонии со стороны администрации. Отметим, в ИК-5 отбывают наказание бывшие силовики.

Напомним, в начале марта были опубликованы кадры новых издевательств в ярославской колонии. Впервые скандал с колонией Ярославля разразился прошлым летом из-за издевательств сотрудников над заключенным Евгением Макаровым, напоминает «Национальная служба новостей». Тогда на надзирателей были заведены уголовные дела.

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