Заключенные в Мордовии вскрыли животы гвоздями в знак протеста

Заключенные ИК-5 в Мордовии проткнули себе животы в знак протеста. Осужденные выступили против издевательств.
«Несколько заключенных воткнули себе в животы гвозди и штыри в знак протеста против издевательств», — сообщает агентство «Чечня Сегодня». Увечья себе нанесли 10 заключенных, уточняет информагентство.
По данным издания, заключенные таким образом привлекли внимание к издевательствам в колонии со стороны администрации. Отметим, в ИК-5 отбывают наказание бывшие силовики.
Напомним, в начале марта были опубликованы кадры новых издевательств в ярославской колонии. Впервые скандал с колонией Ярославля разразился прошлым летом из-за издевательств сотрудников над заключенным Евгением Макаровым, напоминает «Национальная служба новостей». Тогда на надзирателей были заведены уголовные дела.