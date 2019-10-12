Адвокат рассказал о деле экс-губернатора Дубровского, обвиненного в хищении 20 млрд рублей

Пока у Дубровского нет адвоката Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело ФАС РФ против губернатора Дубровского

Адвокат Игорь Трунов узнал о возбуждении уголовного дела на экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского во время собственного расследования хищений бюджетных денег, выделенных на ремонт и строительство дорог в регионе. Об этом он рассказал корреспонденту «URA.RU».

«По моим данным, в регионе действовало ОПС еще со времен губернатора Петра Сумина. Оно работало при трёх губернаторах», — пояснил Трунов. Сам Трунов представляет интересы предшественника Дубровского — Михаила Юревича, который скрывается в Лондоне после обвинений в коррупции.

По его данным, пока у Дубровского нет адвоката, поскольку его ещё должны вызвать повесткой к следователю и предъявить обвинение, что пока не сделано.

Дубровский занимал пост губернатора Челябинской области с 2014 года. 18 марта 2019 года Федеральная антимонопольная служба уличила его в сговоре с АО «Южуралмост» и миндорстроем региона. По данным надзорного ведомства, глава региона нарушал закон, обеспечивая выигрыш частной фирмы в большинстве тендеров. Тогда речь шла о 2,4 млрд рублей. После этого Дубровский подал в отставку. Президент Владимир Путин ее принял. Сейчас Челябинскую область возглавляет Алексей Текслер. В данный момент сумма ущерба, вмененного экс-главе региона, выросла до 20 млрд рублей.