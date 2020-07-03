Престижный международный турнир вернут в Екатеринбург

Турнир претендентов по шахматам может продолжиться в Екатеринбурге в сентябре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбург сохранил право на проведение Турнира претендентов по шахматам 2020, несмотря на обсуждение возможного переноса спортивного мероприятия. Об этом сообщили в Международной шахматной федерации, а также несколько источников URA.RU, принимающих участие в его организации.

«Право Екатеринбурга на организацию всего турнира претендентов бесспорно, подкреплено юридически и FIDE (Международная шахматная федерация) неоднократно выражало искреннюю признательность организаторам. FIDE предварительно исходит из того, что местом проведения будет Екатеринбург. Итоговое решение будет озвучено в июле, с учетом минимизации рисков и имеющихся транспортных ограничений. Решение в любом случае будет принято сторонами совместно», — сообщили в юридическом отделе Международной шахматной федерации.

В беседе с URA.RU исполнительный директор федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян уточнил, что Екатеринбург сохраняет право на проведение турнира. «Позиция Анатолия Евгеньевича [Карпова] совершенно однозначная — Екатеринбург. Предположительно — сентябрь. Поступило поручение от Аркадия Дворковича о том, чтобы начинать работу переговоры с властями и специальными службами (Роспотребнадзор), а также готовиться, и если все сложится благоприятно — будем проводить. У федерации шахмат Свердловской области есть соглашение с FIDE. Мы выполняем как финансовые, так и организационные обязательства по нему», — уточнил он.

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт сообщил, что ему не сообщали о возможном переносе места проведения турнира. «Я предполагаю, что любая информация, связанная с изменением места, согласуется с меценатами и с правительством Свердловской области. Официально пока такой информации не поступало», — уточнил министр.

Ранее президент Федерации шахмат России Андрей Филатов заявлял, что вторая часть турнира претендентов может быть перенесена в Москву, если эпидобстановка в Екатеринбурге не позволит провести её. Само мероприятие было остановлено 26 марта. По результатам проведенных игр лидируют россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв. Победитель турнира сыграет с действующим чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном.