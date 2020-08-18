Познер выступил за ограничение власти президента

Владимир Познер считает, что власть одного человека в стране должна быть ограничена тремя президентскими сроками Фото: Анна Майорова © URA.RU

Телеведущий Владимир Познер считает, что один человек не может находиться на посту президента более трех сроков. Свою точку зрения журналист опубликовал на сайте «Познер Online».

«Может быть [один президент у власти] два срока, может быть три, но не более. Срок может длиться четыре года, пять лет, но не больше шести», — заявил Познер, отвечая на один из вопросов читателя. Тележурналист отметил, что ограничение президентской власти — это «правильный подход» в демократиях. Он также напомнил, что глава государства. долго находящийся на своем посту имеет административный ресурс, которого лишены его соперники на выборах, поэтому, считает Познер, вполне демократично ограничить его пребывание на этом посту.

Познер также напомнил, что даже в ряде западных стран (например ФРГ), нет ограничений, однако там у лидеров нет таких полномочий и власти, как в странах авторитарных, в том числе и в России. По словам журналиста в «подлинно демократических странах» многие десятилетия существуют иные традиции и представления, чем у России и бывших советских республик без демократического опыта.

Ранее телеведущий назвал президента Белоруссии Александр Лукашенко «продуктом советского режима в худшем виде». По его словам, применения насилия к протестующим, говорит о том, что Лукашенко превратил Белоруссию в полицейское государство. Говоря от отношениях России и Белоруссии Познер заявил, что РФ пора изменить отношения с Белоруссией из-за насилия, к которому прибегает Лукашенко, и показать, что ей не все равно, кто ее союзники.

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