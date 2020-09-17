Полпред Трутнев начал забирать проект у министра Решетникова

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Визит полпреда Юрия Трутнева и врио губернатора Пермского края Максима Решетникова в СДЮСШ
Два бывших пермских губернатора занимаются развитием Северного Кавказа Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Минэкономразвития РФ разрабатывает план по привлечению других ведомств в развитие Северо-Кавказского федерального округа, как это поручил сделать вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Об этом URA.RU сообщили представители министерства.

«Разрабатывается план по вопросам того, как и какие ведомства будут задействованы [в развитии региона]. Результаты будут примерно через месяц», — пояснили агентству в Минэке.

Трутнев, который курирует в правительстве развитие Арктики, Дальнего Востока и Северного Кавказа, ранее заявил о корректировке программы развития Северного Кавказа до 2025 года. Ею, по мнению вице-премьера, должно заниматься не только Минэкономразвития, которое получило полномочия от упраздненного в январе Минкавказа, но и ряд других ведомств — к примеру, Минздрав, Минобрнауки, Минфин и МВД. Он принял такое решение, поскольку Минэкономразвития за полгода не справилось со своей задачей, говорили политологи и экономисты.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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