В ГД ответили на призыв Европарламента исправить Конституцию РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Леонида Слуцкого. Москва, слуцкий леонид
Слуцкий назвал действия Европарламента вмешательством во внутренние дела РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Алексей Навальный впал в кому

Призыв Европарламента отменить поправки к Конституции России является вмешательством во внутренние дела государства. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Призыв Европарламента к отмене поправок к Конституции РФ является прямым вмешательство во внутренние дела», — цитирует telegram-канал ТАСС Слуцкого. По его словам, введение санкций против России из-за дела Навального также демонстрирует вмешательство в дела России.

Ранее сообщалось, что Европарламент призывает ввести широкие санкции против России из-за инцидента с Навальным, передает «Национальное агентство новостей». В частности предлагается ужесточить ограничения по строительству «Северного потока-2», сообщает Nation News. В Европарламенте также настаивают на тщательном расследовании дела Навального, передает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...