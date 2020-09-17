В ГД ответили на призыв Европарламента исправить Конституцию РФ

Призыв Европарламента отменить поправки к Конституции России является вмешательством во внутренние дела государства. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Призыв Европарламента к отмене поправок к Конституции РФ является прямым вмешательство во внутренние дела», — цитирует telegram-канал ТАСС Слуцкого. По его словам, введение санкций против России из-за дела Навального также демонстрирует вмешательство в дела России.
Ранее сообщалось, что Европарламент призывает ввести широкие санкции против России из-за инцидента с Навальным, передает «Национальное агентство новостей». В частности предлагается ужесточить ограничения по строительству «Северного потока-2», сообщает Nation News. В Европарламенте также настаивают на тщательном расследовании дела Навального, передает RT.
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