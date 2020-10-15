15 октября 2020

Россиянам рассказали, как защититься от нового вида мошенничества

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания по бюджету на 2020 год. Курган, телефон, сотовая связь, телефон в руке, телефон в руках
При любом давлении следует сразу же прекращать телефонный разговор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый вид телефонного мошенничества заключается в оказании на клиента банка психологического давления. Защититься от него можно только с помощью прекращения разговора. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился замдиректора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров.

«Если к звонкам из службы безопасности банка мы все давно, наверное, привыкли и в большинстве своем их игнорируем, то такие истории каждый раз будут появляться все новые и новые. Потому что нужно как-то оказывать на людей давление и применять эти инструменты социальной инженерии», — рассказал Макаров.

Эксперт подчеркнул, что следует сразу же прерывать общение с анонимными «сотрудниками силовых ведомств», так как законопослушным гражданам они не звонят. По его словам, в интернете в настоящее время имеются телефонные базы, по которым можно идентифицировать звонящего как мошенника.

Ранее в Сбербанке рассказали о новой схеме мошенничества. Клиентам банка звонят якобы представители силовых ведомств и убеждают их посредством разных уловок и давления перевести деньги на принадлежащий им счет.

Белорусский хакер Сергей Павлович, специализирующийся на махинациях с платежными картами, в интервью блогеру Дмитрию Ларину рассказал, что в мошенничестве таким звонящим помогает то, что они получают всю информацию о клиентах непосредственно от сотрудников банков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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