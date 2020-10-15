Россиянам рассказали, как защититься от нового вида мошенничества

Новый вид телефонного мошенничества заключается в оказании на клиента банка психологического давления. Защититься от него можно только с помощью прекращения разговора. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился замдиректора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров.
«Если к звонкам из службы безопасности банка мы все давно, наверное, привыкли и в большинстве своем их игнорируем, то такие истории каждый раз будут появляться все новые и новые. Потому что нужно как-то оказывать на людей давление и применять эти инструменты социальной инженерии», — рассказал Макаров.
Эксперт подчеркнул, что следует сразу же прерывать общение с анонимными «сотрудниками силовых ведомств», так как законопослушным гражданам они не звонят. По его словам, в интернете в настоящее время имеются телефонные базы, по которым можно идентифицировать звонящего как мошенника.
Ранее в Сбербанке рассказали о новой схеме мошенничества. Клиентам банка звонят якобы представители силовых ведомств и убеждают их посредством разных уловок и давления перевести деньги на принадлежащий им счет.
Белорусский хакер Сергей Павлович, специализирующийся на махинациях с платежными картами, в интервью блогеру Дмитрию Ларину рассказал, что в мошенничестве таким звонящим помогает то, что они получают всю информацию о клиентах непосредственно от сотрудников банков.
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