В Тобольске в Иртыш сливают отходы
Государственные органы Тобольска не будут принимать посетителей — водители Тюмени пожаловались на дорожные камеры — в Иртыш выливают канализационные стоки. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 20 октября — в обзоре URA.RU:
В Тобольске ввели ограничения из-за коронавируса
- До 1 ноября в Тобольске не будут принимать горожан в исполнительных органах госвласти. Ограничения вступили в силу с 19 октября.
Тюменские автомобилисты возмутились увеличением количества камер
- Водители Тюмени пожаловались на установленные боксы для камер видеофиксации на скоростном участке объездной дороги. В тоже время в областном ГИБДД опровергли увеличение камер на дорогах.
На Иртыш надвигается экологическая катастрофа
- Жители Тобольска сообщили о надвигающейся экологической катастрофе из-за незаконного слива канализационных вод в реку Иртыш в подгорной части города.
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