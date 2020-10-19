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Самое актуальное в Тюменской области на 20 октября. В Тобольске произошла экологическая катастрофа, тюменцы жалуются на дорожные камеры

© Служба новостей «URA.RU»
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У реки Иртыш. Тобольск, силуэты, закат, иртыш
В Тобольске в Иртыш сливают отходы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Государственные органы Тобольска не будут принимать посетителей — водители Тюмени пожаловались на дорожные камеры — в Иртыш выливают канализационные стоки. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 20 октября — в обзоре URA.RU:

В Тобольске ввели ограничения из-за коронавируса

Тюменские автомобилисты возмутились увеличением количества камер

На Иртыш надвигается экологическая катастрофа

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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