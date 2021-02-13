Пользователи социальных сетей посмялись над указом президента РФ Владимира Путина вручить медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 23-летнему певцу ЮрКиссу (Юрию Киселеву). Соответствующие реакции они разместили в своих twitter-аккаунтах.
«Молодого человека наградили за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства», — передает агентство Daily Storm. Отмечается, что ЮрКисс является сыном бизнесмена и продюсера, владельца «Русской медиагруппы» Владимира Киселева.
Пользователи соцсетей удивились новости. Некоторые недоумевают, чем артист мог заслужить почетную награду.
Другие пошутили, что ЮрКисс может быть признан героем войны.
Пользователи считают, что вручение награды артисту умаляет заслуги остальных россиян, получивших эту медаль.
Некоторые связывают награждение с родственными связями ЮрКисса.
Пользователи в шутку заявляют, что россияне не знают ЮрКисса из-за своей неграмотности.
В соцсетях считают, что артисту вручили престижную медаль, чтобы сделать его популярнее.
Ранее российские артисты попадали в черный список музыкального телеканала RU.TV за конфликт с ЮрКиссом. В 2017 году школьникам в РФ предлагали написать сочинение об истории успеха музыканта.
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