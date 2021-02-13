Соцсети высмеяли вручение ордена российской поп-звезде ЮрКиссу. «А кто это?»

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Вручение государственных наград жителям Уральского Федерального Округа в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. Екатеринбург , медаль ордена за заслуги перед отечеством 2степени, государственная награда
ЮрКисс получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пользователи социальных сетей посмялись над указом президента РФ Владимира Путина вручить медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 23-летнему певцу ЮрКиссу (Юрию Киселеву). Соответствующие реакции они разместили в своих twitter-аккаунтах.

«Молодого человека наградили за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства», — передает агентство Daily Storm. Отмечается, что ЮрКисс является сыном бизнесмена и продюсера, владельца «Русской медиагруппы» Владимира Киселева.

Пользователи соцсетей удивились новости. Некоторые недоумевают, чем артист мог заслужить почетную награду.

Фото: Twitter

Другие пошутили, что ЮрКисс может быть признан героем войны.

Фото: Twitter

Пользователи считают, что вручение награды артисту умаляет заслуги остальных россиян, получивших эту медаль.

Фото: Twitter

Некоторые связывают награждение с родственными связями ЮрКисса.

Фото: Twitter

Пользователи в шутку заявляют, что россияне не знают ЮрКисса из-за своей неграмотности.

Фото: Twitter

В соцсетях считают, что артисту вручили престижную медаль, чтобы сделать его популярнее.

Фото: Twitter

Ранее российские артисты попадали в черный список музыкального телеканала RU.TV за конфликт с ЮрКиссом. В 2017 году школьникам в РФ предлагали написать сочинение об истории успеха музыканта.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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