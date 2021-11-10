Два губернатора УрФО вошли в федеральные комиссии ЕР

Алексей Текслер (слева) и Евгений Куйвашев (справа) вошли в комиссии ЕР по международному сотрудничеству и образованию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернаторы Свердловской и Челябинской областей Евгений Куйвашев и Алексей Текслер вошли в состав федеральных комиссии «Единой России». Куйвашева утвердили в состав комиссии по образованию и науке, Текслера — в комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Об этом указано в решении президиума Генсовета партии.

«В комиссию EР по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом вошел <…> Алексей Текслер — секретарь Челябинского отделения партии, губернатор. В комиссию ЕР по образованию и науке вошел <…> губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев», — указано в официальном telegram-канале «Единой России».

Комиссия, в которую вошел Текслер, будет заниматься поддержкой соотечественников. Об этой приоритетной задачи России ранее сообщал президент РФ Владимир Путин.