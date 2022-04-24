«Газпром»: Европа просит поставлять больше газа из России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ввод в эксплуатацию газопровода в деревнях Пашнино-1 и Пашнино-2 Красноармейского района Челябинской области, вентиль, газопровод, газовая труба, газовый кран, наземная прокладка
Потребители из Европы хотят получать больше газа из РФ Фото:

Число заявок на российский газ от европейских потребителей выросло. Об этом заявил официальный представитель холдинга «Газпром» Сергей Куприянов.

«„Газпром“ осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме. В соответствии с заявками европейских потребителей — 51,7 млн куб. м на 24 апреля», — передает ТАСС слова Куприянова.

Уточняется, что в субботу объем заявок составлял 48,6 млн куб. м. Однако даже возросшее число остается ниже запланированных ранее (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).

В конце февраля, 24 числа, Россия начала специальную операцию на Украине по денацификации и демилитаризации соседней страны. После этого страны Европы, США, Япония, Канада и некоторые другие государства усилили санкционное давление, начатое еще в 2000-х против РФ. Так, Запад заблокировал все российские золотовалютные резервы. В ответ на это президент России Владимир Путин указал продавать газ и нефть «недружественным странам» только за рубли.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

Число заявок на российский газ от европейских потребителей выросло. Об этом заявил официальный представитель холдинга «Газпром» Сергей Куприянов. «„Газпром“ осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме. В соответствии с заявками европейских потребителей — 51,7 млн куб. м на 24 апреля», — передает ТАСС слова Куприянова. Уточняется, что в субботу объем заявок составлял 48,6 млн куб. м. Однако даже возросшее число остается ниже запланированных ранее (порядка 109,5 млн куб. м в сутки). В конце февраля, 24 числа, Россия начала специальную операцию на Украине по денацификации и демилитаризации соседней страны. После этого страны Европы, США, Япония, Канада и некоторые другие государства усилили санкционное давление, начатое еще в 2000-х против РФ. Так, Запад заблокировал все российские золотовалютные резервы. В ответ на это президент России Владимир Путин указал продавать газ и нефть «недружественным странам» только за рубли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...