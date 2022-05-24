В Перми пройдут концерты Спивакова

24 мая 2022 в 11:10 Размер текста - 17 +

Владимир Спиваков приедет в Пермь уже в 13 раз Фото: Илья Московец © URA.RU Пермские зрители смогут посетить концерты фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…». В течение пяти дней можно вживую насладиться музыкой филармонического оркестра знаменитого артиста или поприсутствовать на концертах виртуально. Концерты пройдут с 6 по 10 июня. Пермяки смогут насладиться симфонической, фортепианной, скрипичной, виолончельной и вокальной музыкой. «На сцене выступит Национальный филармонический оркестр России и его руководитель — народный артист СССР Владимир Спиваков», — сообщили URA.RU в пермской краевой филармонии. Все мероприятия будут проходить на площадке ДК им. Солдатова — в связи с реконструкцией Большого зала филармонии. Прямые трансляции открытия и закрытия фестиваля можно увидеть онлайн в Органном концертном зале. Концерты также будут передаваться в 32 виртуальных концертных зала краевой филармонии в территориях Пермского края. На открытии фестиваля, 6 июня Владимир Спиваков сам встанет за дирижерский пульт.

Пермские зрители смогут посетить концерты фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…». В течение пяти дней можно вживую насладиться музыкой филармонического оркестра знаменитого артиста или поприсутствовать на концертах виртуально. Концерты пройдут с 6 по 10 июня. Пермяки смогут насладиться симфонической, фортепианной, скрипичной, виолончельной и вокальной музыкой. «На сцене выступит Национальный филармонический оркестр России и его руководитель — народный артист СССР Владимир Спиваков», — сообщили URA.RU в пермской краевой филармонии. Все мероприятия будут проходить на площадке ДК им. Солдатова — в связи с реконструкцией Большого зала филармонии. Прямые трансляции открытия и закрытия фестиваля можно увидеть онлайн в Органном концертном зале. Концерты также будут передаваться в 32 виртуальных концертных зала краевой филармонии в территориях Пермского края. На открытии фестиваля, 6 июня Владимир Спиваков сам встанет за дирижерский пульт.