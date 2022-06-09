Курс доллара опустился ниже 59 рублей

09 июня 2022 в 12:14 Размер текста - 17 +

В начале торгов доллар опустился на 1,3% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине Курс доллара опустился до 58,63 рублей. Соответствующие данные приводит Московская биржа. «Курс доллара в начале торгов на снижается на 1,3%, до 58,63 рублей. Курс евро падает на 2,33%, до 62,11 рублей», — следует из данных Мосбиржи. Курс доллара начал резко снижаться в начале мая и продолжал падение в течение нескольких недель. В частности, он опускался до значений 2018 года. В Министерстве экономического развития РФ заявили, что курс рубля достиг своего предела. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Курс доллара опустился до 58,63 рублей. Соответствующие данные приводит Московская биржа. «Курс доллара в начале торгов на снижается на 1,3%, до 58,63 рублей. Курс евро падает на 2,33%, до 62,11 рублей», — следует из данных Мосбиржи. Курс доллара начал резко снижаться в начале мая и продолжал падение в течение нескольких недель. В частности, он опускался до значений 2018 года. В Министерстве экономического развития РФ заявили, что курс рубля достиг своего предела.