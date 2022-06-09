Курс доллара опустился ниже 59 рублей

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В начале торгов доллар опустился на 1,3% Фото:
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Курс доллара опустился до 58,63 рублей. Соответствующие данные приводит Московская биржа.

«Курс доллара в начале торгов на снижается на 1,3%, до 58,63 рублей. Курс евро падает на 2,33%, до 62,11 рублей», — следует из данных Мосбиржи.

Курс доллара начал резко снижаться в начале мая и продолжал падение в течение нескольких недель. В частности, он опускался до значений 2018 года. В Министерстве экономического развития РФ заявили, что курс рубля достиг своего предела.

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Курс доллара опустился до 58,63 рублей. Соответствующие данные приводит Московская биржа. «Курс доллара в начале торгов на снижается на 1,3%, до 58,63 рублей. Курс евро падает на 2,33%, до 62,11 рублей», — следует из данных Мосбиржи. Курс доллара начал резко снижаться в начале мая и продолжал падение в течение нескольких недель. В частности, он опускался до значений 2018 года. В Министерстве экономического развития РФ заявили, что курс рубля достиг своего предела.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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