Курс доллара опустился ниже 59 рублей

В начале торгов доллар опустился на 1,3%
новость из сюжетаИзменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине
Курс доллара опустился до 58,63 рублей. Соответствующие данные приводит Московская биржа.
«Курс доллара в начале торгов на снижается на 1,3%, до 58,63 рублей. Курс евро падает на 2,33%, до 62,11 рублей», — следует из данных Мосбиржи.
Курс доллара начал резко снижаться в начале мая и продолжал падение в течение нескольких недель. В частности, он опускался до значений 2018 года. В Министерстве экономического развития РФ заявили, что курс рубля достиг своего предела.
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