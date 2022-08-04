Кремль рассказал об успешных договоренностях с Западом

Песков оценил договор по вывозу зерна Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Договор по вывозу зерна — хороший пример того, как могут решаться сложные вопросы при учете интересов всех сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Это хороший пример того, что самые сложные вопросы можно решать при учете интересов всех сторон. Можно отметить, например, позитивную роль [генсекретаря ООН Антониу] Гуттериша и личный вклад презента Турции [Реджепа Тайипа Эрдогана]. Это пример того, как можно договариваться», — сказал Песков журналистам. Также он выразил надежду, что этот механизм обеспечения вывоза зерна продолжит свою работу.