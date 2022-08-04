Кремль рассказал об успешных договоренностях с Западом

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков оценил договор по вывозу зерна Фото:

Договор по вывозу зерна — хороший пример того, как могут решаться сложные вопросы при учете интересов всех сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Это хороший пример того, что самые сложные вопросы можно решать при учете интересов всех сторон. Можно отметить, например, позитивную роль [генсекретаря ООН Антониу] Гуттериша и личный вклад презента Турции [Реджепа Тайипа Эрдогана]. Это пример того, как можно договариваться», — сказал Песков журналистам. Также он выразил надежду, что этот механизм обеспечения вывоза зерна продолжит свою работу.

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Договор по вывозу зерна — хороший пример того, как могут решаться сложные вопросы при учете интересов всех сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Это хороший пример того, что самые сложные вопросы можно решать при учете интересов всех сторон. Можно отметить, например, позитивную роль [генсекретаря ООН Антониу] Гуттериша и личный вклад презента Турции [Реджепа Тайипа Эрдогана]. Это пример того, как можно договариваться», — сказал Песков журналистам. Также он выразил надежду, что этот механизм обеспечения вывоза зерна продолжит свою работу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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