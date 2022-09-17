Юрист Резник назвал преступления, за которые в России грозят самые жесткие наказания

Юрист Резник: пожизненный срок в РФ грозит за педофилию, убийство, терроризм и геноцид

17 сентября 2022 в 13:35 Размер текста - 17 +

За геноцид в РФ грозит смертная казнь, но на нее наложен мораторий, сказал Кирилл Резник Фото: Анна Майорова © URA.RU Пожизненное лишение свободы в России предусмотрено за убийство, рецидив педофилии, акт терроризма, в том числе международного, а также геноцид. Об этом в беседе с URA.RU сообщил член Ассоциации юристов России, юрист «Единого центра защиты» Кирилл Резник. «Самые строгие наказания положены за самые опасные преступления в той или иной сфере жизни общества. Если говорить о пожизненном лишении свободы, то в УК РФ не особо много статей, предусматривающих подобное наказание. Еще меньше — смертную казнь. Но на нее в данный момент введен мораторий. Преступление, грозящее пожизненным сроком, — это рецидив педофилии, при котором жертвой выступает ребенок возрастом между 12 и 14 годами. То есть преступник в момент совершения этого деяния должен иметь неснятую судимость за любого вида преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего», — рассказал Кирилл Резник. Также юрист назвал статью 105 УК РФ — убийство. «Данное деяние относится к преступлениям против жизни и здоровья. Первая часть предусматривает простое убийство. Например, в уличной драке один на один отправил соперника в нокаут, а тот ударился головой об асфальт и умер. Вторая часть говорит об убийстве с квалифицирующими признаками, которых предусмотрено 14 штук. Сюда входит и убийство двух и более человек, совершенное с особой жестокостью или группой лиц. Разумеется, не за любое деяние из ч. 2 ст. 105 УК РФ будет назначено наказание в виде пожизненного срока. Но если преступник умудрился собрать несколько квалифицирующих признаков, например, убил несколько человек общеопасным способом, то суд вполне может назначить максимально строгую меру наказания», — объяснил эксперт. Следующее деяние — это террористический акт, добавил собеседник URA.RU. «Пожизненный срок дают не во всех случаях, а только если теракт повлек за собой гибель людей, или был совершен с использованием радиоактивных, отравляющих и подобных веществ, или был сопряжен с посягательством на объекты использования атомной энергии. Пожизненное грозит тем, кто проходит обучение для дальнейшего осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), и тем, кто захватил заложника и затем намеренно убил его (ст. 206 УК РФ)», — подчеркнул Резник. Он напомнил о главе в Уголовном кодексе «Преступления против мира и безопасности человечества». «В ее составе также есть статьи, предусматривающие пожизненное лишение свободы. Это, например статья 357 — „Геноцид“ и статья 361 — „Акт международного терроризма“. В принципе, здесь ничего неожиданного нет. Людей, готовых совершать подобные поступки, нужно действительно навсегда изолировать от общества. А за геноцид также предусмотрена и смертная казнь», — заключил юрист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пожизненное лишение свободы в России предусмотрено за убийство, рецидив педофилии, акт терроризма, в том числе международного, а также геноцид. Об этом в беседе с URA.RU сообщил член Ассоциации юристов России, юрист «Единого центра защиты» Кирилл Резник. «Самые строгие наказания положены за самые опасные преступления в той или иной сфере жизни общества. Если говорить о пожизненном лишении свободы, то в УК РФ не особо много статей, предусматривающих подобное наказание. Еще меньше — смертную казнь. Но на нее в данный момент введен мораторий. Преступление, грозящее пожизненным сроком, — это рецидив педофилии, при котором жертвой выступает ребенок возрастом между 12 и 14 годами. То есть преступник в момент совершения этого деяния должен иметь неснятую судимость за любого вида преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего», — рассказал Кирилл Резник. Также юрист назвал статью 105 УК РФ — убийство. «Данное деяние относится к преступлениям против жизни и здоровья. Первая часть предусматривает простое убийство. Например, в уличной драке один на один отправил соперника в нокаут, а тот ударился головой об асфальт и умер. Вторая часть говорит об убийстве с квалифицирующими признаками, которых предусмотрено 14 штук. Сюда входит и убийство двух и более человек, совершенное с особой жестокостью или группой лиц. Разумеется, не за любое деяние из ч. 2 ст. 105 УК РФ будет назначено наказание в виде пожизненного срока. Но если преступник умудрился собрать несколько квалифицирующих признаков, например, убил несколько человек общеопасным способом, то суд вполне может назначить максимально строгую меру наказания», — объяснил эксперт. Следующее деяние — это террористический акт, добавил собеседник URA.RU. «Пожизненный срок дают не во всех случаях, а только если теракт повлек за собой гибель людей, или был совершен с использованием радиоактивных, отравляющих и подобных веществ, или был сопряжен с посягательством на объекты использования атомной энергии. Пожизненное грозит тем, кто проходит обучение для дальнейшего осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), и тем, кто захватил заложника и затем намеренно убил его (ст. 206 УК РФ)», — подчеркнул Резник. Он напомнил о главе в Уголовном кодексе «Преступления против мира и безопасности человечества». «В ее составе также есть статьи, предусматривающие пожизненное лишение свободы. Это, например статья 357 — „Геноцид“ и статья 361 — „Акт международного терроризма“. В принципе, здесь ничего неожиданного нет. Людей, готовых совершать подобные поступки, нужно действительно навсегда изолировать от общества. А за геноцид также предусмотрена и смертная казнь», — заключил юрист.