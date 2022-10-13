Кремль объяснил, почему Россия начала спецоперацию, не достигнув целей переговорами

Песков: Россия не смогла достигнуть своих целей путем дипломатии, поэтому начала СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
По словам Дмитрия Пескова, Россия продолжает оставаться открытой для переговоров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия начала спецоперацию, так как не смогла добиться своих целей путем переговоров с украинской стороной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«СВО продолжается, она продолжается для того, чтобы нам достичь своих целей, ибо мы не смогли сделать этого ранее политико-дипломатическими средствами. Наши оппоненты просто не пошли на то, чтобы с нами договариваться», — пояснил Песков. Его слова приводят «Известия». При этом он уточнил, что Россия продолжает оставаться открытой для переговоров.

Пресс-секретарь уточнил, что о возможных сроках проведения спецоперации нужно обращаться к Западу. В то же время России нужно просто добиваться собственных целей. При этом президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с РФ.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее ключевая цель — денацификация и демилитаризация Украины.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия начала спецоперацию, так как не смогла добиться своих целей путем переговоров с украинской стороной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «СВО продолжается, она продолжается для того, чтобы нам достичь своих целей, ибо мы не смогли сделать этого ранее политико-дипломатическими средствами. Наши оппоненты просто не пошли на то, чтобы с нами договариваться», — пояснил Песков. Его слова приводят «Известия». При этом он уточнил, что Россия продолжает оставаться открытой для переговоров. Пресс-секретарь уточнил, что о возможных сроках проведения спецоперации нужно обращаться к Западу. В то же время России нужно просто добиваться собственных целей. При этом президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее ключевая цель — денацификация и демилитаризация Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...