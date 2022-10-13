Кремль объяснил, почему Россия начала спецоперацию, не достигнув целей переговорами

Россия начала спецоперацию, так как не смогла добиться своих целей путем переговоров с украинской стороной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«СВО продолжается, она продолжается для того, чтобы нам достичь своих целей, ибо мы не смогли сделать этого ранее политико-дипломатическими средствами. Наши оппоненты просто не пошли на то, чтобы с нами договариваться», — пояснил Песков. Его слова приводят «Известия». При этом он уточнил, что Россия продолжает оставаться открытой для переговоров.
Пресс-секретарь уточнил, что о возможных сроках проведения спецоперации нужно обращаться к Западу. В то же время России нужно просто добиваться собственных целей. При этом президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с РФ.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее ключевая цель — денацификация и демилитаризация Украины.
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Россия начала спецоперацию, так как не смогла добиться своих целей путем переговоров с украинской стороной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «СВО продолжается, она продолжается для того, чтобы нам достичь своих целей, ибо мы не смогли сделать этого ранее политико-дипломатическими средствами. Наши оппоненты просто не пошли на то, чтобы с нами договариваться», — пояснил Песков. Его слова приводят «Известия». При этом он уточнил, что Россия продолжает оставаться открытой для переговоров. Пресс-секретарь уточнил, что о возможных сроках проведения спецоперации нужно обращаться к Западу. В то же время России нужно просто добиваться собственных целей. При этом президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее ключевая цель — денацификация и демилитаризация Украины.