29 ноября 2022

В Свердловской области в ДТП погиб челябинец

© Служба новостей «URA.RU»
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Пост ДПС на трассе. Сургутский район, полицейский, сотрудник полиции, гибдд, дпс
На одежде пешехода отсутствовали световозвращающие элементы Фото:

В районе Сысерти (Свердловская область), на 144 километре подъезда к Екатеринбургу, погиб 44-летний житель села Аргаяш (Челябинская область). Об этом сообщили в свердловской Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, 38-летний водитель „Рено Дастер“ сбил пешехода, который шел по проезжей части, пересекая дорогу справа налево, перед приближающемся автомобилем. В результате ДТП мужчина-пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия медиков», — сообщили в областном ГИБДД.

На верхней одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы, поэтому он был незаметен на дороге. Водитель находился в трезвом состоянии.

Ранее URA.RU сообщало о сбитом пешеходе на трассе Екатеринбург-Тюмень. В ДТП грузовой автомобиль сбил мужчину, который получил многочисленные травмы.

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В районе Сысерти (Свердловская область), на 144 километре подъезда к Екатеринбургу, погиб 44-летний житель села Аргаяш (Челябинская область). Об этом сообщили в свердловской Госавтоинспекции. «По предварительным данным, 38-летний водитель „Рено Дастер“ сбил пешехода, который шел по проезжей части, пересекая дорогу справа налево, перед приближающемся автомобилем. В результате ДТП мужчина-пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия медиков», — сообщили в областном ГИБДД. На верхней одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы, поэтому он был незаметен на дороге. Водитель находился в трезвом состоянии. Ранее URA.RU сообщало о сбитом пешеходе на трассе Екатеринбург-Тюмень. В ДТП грузовой автомобиль сбил мужчину, который получил многочисленные травмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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