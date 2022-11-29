В Свердловской области в ДТП погиб челябинец

29 ноября 2022 в 23:57 Размер текста - 17 +

На одежде пешехода отсутствовали световозвращающие элементы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В районе Сысерти (Свердловская область), на 144 километре подъезда к Екатеринбургу, погиб 44-летний житель села Аргаяш (Челябинская область). Об этом сообщили в свердловской Госавтоинспекции. «По предварительным данным, 38-летний водитель „Рено Дастер“ сбил пешехода, который шел по проезжей части, пересекая дорогу справа налево, перед приближающемся автомобилем. В результате ДТП мужчина-пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия медиков», — сообщили в областном ГИБДД. На верхней одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы, поэтому он был незаметен на дороге. Водитель находился в трезвом состоянии. Ранее URA.RU сообщало о сбитом пешеходе на трассе Екатеринбург-Тюмень. В ДТП грузовой автомобиль сбил мужчину, который получил многочисленные травмы.

В районе Сысерти (Свердловская область), на 144 километре подъезда к Екатеринбургу, погиб 44-летний житель села Аргаяш (Челябинская область). Об этом сообщили в свердловской Госавтоинспекции. «По предварительным данным, 38-летний водитель „Рено Дастер“ сбил пешехода, который шел по проезжей части, пересекая дорогу справа налево, перед приближающемся автомобилем. В результате ДТП мужчина-пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия медиков», — сообщили в областном ГИБДД. На верхней одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы, поэтому он был незаметен на дороге. Водитель находился в трезвом состоянии. Ранее URA.RU сообщало о сбитом пешеходе на трассе Екатеринбург-Тюмень. В ДТП грузовой автомобиль сбил мужчину, который получил многочисленные травмы.