Экономист предрек повышение стоимости российской нефти

Российские власти могут увеличить стоимость своей нефти на 12-15 долларов за баррель. Об этом сообщил руководитель Экспертно-аналитического управления по ТЭК Института энергетической стратегии Алексей Белогорьев.
«Текущие цены за вычетом очень дорогого фрахта невысокие. […] Сейчас от текущей цены FOB, стоимости в порту отгрузки до потолка нас отделяет еще 12-15 долларов. На эту величину можно увеличить цену, не боясь потери европейского фрахта», — считает Белогорьев, передает РИА Новости.
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Российские власти могут увеличить стоимость своей нефти на 12-15 долларов за баррель. Об этом сообщил руководитель Экспертно-аналитического управления по ТЭК Института энергетической стратегии Алексей Белогорьев. «Текущие цены за вычетом очень дорогого фрахта невысокие. […] Сейчас от текущей цены FOB, стоимости в порту отгрузки до потолка нас отделяет еще 12-15 долларов. На эту величину можно увеличить цену, не боясь потери европейского фрахта», — считает Белогорьев, передает РИА Новости. Ранее первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов заявил, что профицит внешней торговли России по итогам 2022 года может оказаться рекордным. Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Россия будет торговать нефтью по рыночной стоимости, так как потолок цен негативно повлияет на рынок.