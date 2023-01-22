Медведев предсказал новый военный альянс в Европе, но без США

Медведев: конфликт на Украине закончится, когда Европа создаст новый военный альянс

22 января 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев считает, что Европе нужен новый военный альянс без Америки Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европа организует новый военный альянс без Америки. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он аргументирует свое предположение историческими закономерностями: такое случалось в ходе затяжных конфликтов. «Во-вторых, в случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Он рассказал, что встреча представителей министерств обороны стран-членов НАТО в немецком Рамштайне свидетельствует, что Запад готовится к затяжному противостоянию. Зампред Совбеза предложил не строить иллюзий: у Запада много оружия, и они готовы произвести еще. Мир наступит тогда, когда США отрекутся от Европы и Украины. Медведев также предостерег, что для мира может быть слишком поздно. Представители министерств обороны стран НАТО встретились в немецком Рамштайне 20 января для обсуждения поставок тяжелого вооружения на Украину. Германия не поддержала общее решение направить танки Leopard 2. Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что если договоренность с Германией по этому вопросу не будет достигнута, то Польша готова создать новую коалицию, которая готова оказывать помощь Украине.

Европа организует новый военный альянс без Америки. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он аргументирует свое предположение историческими закономерностями: такое случалось в ходе затяжных конфликтов. «Во-вторых, в случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Он рассказал, что встреча представителей министерств обороны стран-членов НАТО в немецком Рамштайне свидетельствует, что Запад готовится к затяжному противостоянию. Зампред Совбеза предложил не строить иллюзий: у Запада много оружия, и они готовы произвести еще. Мир наступит тогда, когда США отрекутся от Европы и Украины. Медведев также предостерег, что для мира может быть слишком поздно. Представители министерств обороны стран НАТО встретились в немецком Рамштайне 20 января для обсуждения поставок тяжелого вооружения на Украину. Германия не поддержала общее решение направить танки Leopard 2. Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что если договоренность с Германией по этому вопросу не будет достигнута, то Польша готова создать новую коалицию, которая готова оказывать помощь Украине.