Медведев предсказал новый военный альянс в Европе, но без США

Европа организует новый военный альянс без Америки. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он аргументирует свое предположение историческими закономерностями: такое случалось в ходе затяжных конфликтов.
«Во-вторых, в случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Он рассказал, что встреча представителей министерств обороны стран-членов НАТО в немецком Рамштайне свидетельствует, что Запад готовится к затяжному противостоянию. Зампред Совбеза предложил не строить иллюзий: у Запада много оружия, и они готовы произвести еще.
Мир наступит тогда, когда США отрекутся от Европы и Украины. Медведев также предостерег, что для мира может быть слишком поздно.
Представители министерств обороны стран НАТО встретились в немецком Рамштайне 20 января для обсуждения поставок тяжелого вооружения на Украину. Германия не поддержала общее решение направить танки Leopard 2. Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что если договоренность с Германией по этому вопросу не будет достигнута, то Польша готова создать новую коалицию, которая готова оказывать помощь Украине.
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Европа организует новый военный альянс без Америки. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он аргументирует свое предположение историческими закономерностями: такое случалось в ходе затяжных конфликтов. «Во-вторых, в случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Он рассказал, что встреча представителей министерств обороны стран-членов НАТО в немецком Рамштайне свидетельствует, что Запад готовится к затяжному противостоянию. Зампред Совбеза предложил не строить иллюзий: у Запада много оружия, и они готовы произвести еще. Мир наступит тогда, когда США отрекутся от Европы и Украины. Медведев также предостерег, что для мира может быть слишком поздно. Представители министерств обороны стран НАТО встретились в немецком Рамштайне 20 января для обсуждения поставок тяжелого вооружения на Украину. Германия не поддержала общее решение направить танки Leopard 2. Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что если договоренность с Германией по этому вопросу не будет достигнута, то Польша готова создать новую коалицию, которая готова оказывать помощь Украине.